In den DEFA-Studios entsteht Anfang der 60er-Jahre eine Koproduktion DDR/Frankreich – was es übrigens in Babelsberg eine zeitlang wirklich gab. Dabei verliebt sich der tollpatschige Komparse Emil (Dennis Mojen) in die zauberhafte, französische Tänzerin Milou (Emilia Schüle). Nach dem Mauerbau bringt er erstaunlicherweise einen monumentalen Cleopatra-Film auf den Weg und so die Geliebte wieder zurück nach Babelsberg.