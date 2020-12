"Turandot" am Theater Magdeburg

Informationen zur Inszenierung "Thurandot" am Theater Magdeburg Oper in drei Akten

Libretto von Giuseppe Adami und Renato Simoni

Vervollständigt von Franco Alfano

In italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln



Aufführungen:

7. Februar 2020, 19:30 Uhr

16. Februar 2020, 18 Uhr

27. März 2020, 19:30 Uhr

19. April 2020, 18 Uhr

26. April 2020, 16 Uhr



Musikalische Leitung: GMD Anna Skryleva / Svetoslav Borisov (19. 4./26. 4. 2020)

Regie/Bühne: Michiel Dijkema

Kostüme: Jula Reindell

Dramaturgie: Ulrike Schröder

Choreinstudierung: Martin Wagner



Turandot: Orla Boylan

Altoum: Manfred Wulfert

Timur: Johannes Stermann

Calaf: Aldo Di Toro/Kristian Benedikt

Liù: Raffaela Lintl

Ping: Marko Pantelić

Pang: Jonathan Winell

Pong: Benjamin Lee

Ein Mandarin: Paul Sketris



Opernchor des Theaters Magdeburg

Magdeburger Singakademie

Opernkinderchor des Konservatoriums "Georg Philipp Telemann"

Magdeburgische Philharmonie



Aufführungsdauer: 2:30 h (inkl. Pause)