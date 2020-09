Filmstart "Über die Unendlichkeit" - Das Absurde unseres Daseins

Mit "Über die Unendlichkeit" setzt der Schwede Roy Andersson sein eigenwilliges Lebenswerk fort: Er baut Studiowelten, die realistisch und zugleich merkwürdig fremd wirken und zum Teil an Gemälde von Marc Chagall erinnern. Er erzählt vom Vater, der im strömenden Regen seiner Tochter die Schuhe zubindet, von Soldaten, die in eisiger Kälte in die Gefangenschaft gehen, von einem Liebespaar, das über dem zerstörten Köln schwebt. Alle Geschichten verbindet die Vergeblichkeit des menschlichen Tuns.