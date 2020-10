Der deutsche Wettbewerbsbeitrag in Venedig 2020 erzählt von Luisa (sehr überzeugend: Mala Emde), einer behütet aufgewachsenen Jurastudentin, die in ihrer Wohngemeinschaft in Kontakt mit der Antifa kommt und sich dort immer stärker gegen eine rechtspopulistische Partei und ihre neofaschistischen Unterstützer engagiert. Die Aktionen werden immer gefährlicher, immer tiefer dringen Luisa und ihre Freunde in ein Neonazi-Komplott ein. Die einzelnen Figuren in diesem packenden Film stehen dabei für unterschiedliche persönliche Strategien, für Gewaltverzicht oder Radikalisierung, für Formen des Widerstandes, der hier bei aller erkennbaren, politischen Sympathie nicht immer frei von Selbstgerechtigkeit erscheint.