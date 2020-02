"Varda Par Agnès" – Filmkritik und Trailer zum Selbstporträt der französischen Regielegende

Bei den Dreharbeiten Bildrechte: Eclairplay / Film Kino Text

Es ist ein wunderbar persönliches Dokument. Agnès Varda nimmt auf einer Theaterbühne Platz, denn der Film entstand bei einer Vortragsreise durch Frankreich. Sie besichtigt mit uns ihr Leben, gibt Einblicke in ihr Schaffen, zeigt Ausschnitte ihrer Werke, berichtet von der Entstehung ihrer wichtigsten Filme, von Erfolgen und Zweifeln, von ihren Wegbegleitern.



Dabei hält sie sich an keine Chronologie, sie assoziiert sprunghaft, wechselt die Stile und Methoden und erweist sich auch in diesem schönen, filmischen Selbstporträt als die große Geschichtenerzählerin und kluge Welt-Erkunderin, die sie ein Leben lang war.