Die Erwartungen waren hoch, sollte doch alles, was bis Staffel Sieben die Fan-Gemeinde hat stetig wachsen lassen, noch einmal übertroffen werden. In Teilen ist das auch gelungen.

Erstmal ein Fest fürs Auge

Das komplett neugestaltete Serien-Intro und die besondere, fast schon künstlerische Farbgestaltung der verschiedenen Handlungsorte waren ein Fest fürs Auge. Und natürlich hat jeden Fan das Wiedersehen mit seinen Lieblingscharakteren erst einmal beglückt.

Daenerys brennt mit ihrem Drachen eine ganz Stadt nieder, um auf den eisernen Thron zu kommen. Bildrechte: imago images / Cinema Publishers Collection Ganz in bester GoT-Tradition schaffte es auch Staffel Acht, emotionale Kehrtwendungen auszulösen, die Gefühle für einzelne Figuren von einem Ende der Gefühlsskala ans andere zu katapultieren: So ist es unglaublich beklemmend, wenn Hoffnungsträgerin Daenerys im Streben nach dem Thron die Hauptstadt Königsmund mit all seinen Bewohnern niederbrennt und seltsam tragisch, wenn die verhasste Regentin Cersei am Ende gebrochen und ängstlich in den einstürzenden Trümmern ihrer Burg steht und einfach nur noch eine schwangere Frau ist, die fleht, dass ihr Kind überleben kann.

Cersei endet unter Trümmern – Echt jetzt?!

Cerseis Tod zeigt jedoch auch beispielhaft die Schwäche des Serienfinales. Handlungsstränge, die über mehrere Staffeln hinweg entwickelt wurden, deren dramaturgische Inszenierung nie vorhersehbar war, wurden jetzt abrupt, teilweise fast schon banal beendet. Es gehörte zum GoT-Schauen dazu, mit Freunden und Familie zu fachsimpeln, wie welche Einzelgeschichte wohl weitererzählt werden wird, auf welche Weise die Oberschurken ihre gerechte Strafe bekommen. Joffrey Baratheon, Ramsay Bolton, "Kleinfinger" Petyr Baelish – jeder von ihnen hatte ein grandioses Ende. Und Cersei wird nun von einstürzenden Trümmern erschlagen? Echt?! Das Motiv des Nachtkönigs und der Weißen Wanderer bleibt bis zuletzt ungeklärt. Bildrechte: imago/Future Image

Für einen DER Haupthandlungstreiber, den Nachtkönig, nimmt sich Staffel Acht überhaupt keine Zeit. Die große Bedrohung aus dem Norden, die von Staffel Eins an zunehmend wuchs, die das Spiel um den Thron zeitweise sogar überdeckte und zu unerwarteten Bündnissen führte, bleibt am Ende völlig offen. Ja, es ist ohne Zweifel Arya Starks großer Auftritt, wenn sie sich mutig auf ihn stürzt und niederstreckt. Aber als Zuschauer fragt man sich: Und jetzt? Es gibt keine Auflösung, was genau das Ziel des Nachtkönigs war, warum die Weißen Wanderer ein riesiges Heer der Toten geschaffen und gen Süden gezogen sind. Die rote Priesterin Melisandre, eine weitere mächtige Protagonistin, die im Glauben an den Herrn des Lichts agiert, wählt nach dem Sieg über den Nachtkönig den Freitod. Die Antwort auf die Frage, was aus ihren Zielen wird, nimmt sie mit in den Tod.

Zum Fantasy-Blockbuster verkommen: Ohne Plot und Seele