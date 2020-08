Javier Bardem ist ohne Frage einer der großen europäischen Schauspieler und Regisseurin Sally Potter ("The Party") ist eine der originellsten Filmemacherinnen unserer Zeit, umso größer war bei der diesjährigen Berlinale die Enttäuschung angesichts ihres verkünstelten Films "Wege des Lebens – The Roads Not Taken".

Molly (Elle Fenning) mit ihrem Vater Leo ("Javier Bardem") Bildrechte: Universal Pictures

Bardem spielt hier den an Demenz erkrankten Autor Leo, der in New York mit seiner Tochter Molly (Elle Fenning) einige Arztbesuche absolvieren muss, was im Wesentlich katastrophal abläuft. Elle Fenning spielt mit feuchten Augen in einer kaum erträglichen, extrem ausgestellten Daueranspannung, die keinerlei Nuancen der Emotionen an diesem schwierigen Tag zulässt. Während Leo äußerlich vor sich hindämmert, führen uns kitschige Rückblenden in seine Vergangenheit, die vielleicht nur erträumt ist.