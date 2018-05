Zwei Qualitäten machen das Buch empfehlenswert: Uwe Wittstock erzählt zum einen eine Geschichte, die bislang kaum bekannt ist. Das ist die Geschichte der Reise, die Karl Marx kurz vor seinem Tod ins nordafrikanische Algier unternommen hat. Und zum anderen hat Uwe Wittstock das Buch sehr originell aufgebaut. So verbindet er diese Geschichte von Marx' letzter Reise mit einer Darstellung über Leben und Werk. Dazu bedient er sich eines schönen dramaturgischen Kniffs: Er schildert die Reise, über die wir durch Briefe gut informiert sind, fast wie ein Roman. Wittstock nimmt sich die Freiheit, sehr detailreich Marx' Gedanken und Gemütszustand zu schildern. Es erinnert an Doku-Dramas, wie man sie aus dem Fernsehen kennt. Und passend zum Genre Doku-Drama montiert Wittstock zwischen die Kapitel, in denen die Tage in Algier beschrieben werden, eine andere Erzählung: Kapitel, in denen sehr sachlich und nüchtern die Lebensstationen abgehandelt werden.

Es wirkt so, als hätte Marx auf dieser Reise sein Leben noch einmal Revue passieren lassen. Stefan Nölke, MDR KULTUR

Das Buch ist dadurch eine interessante und auch relativ leichte Lektüre. Uwe Wittstock steigt nicht allzu sehr in die Tiefen der Marx'schen Theorie. Wer das will, ist mit diesem Buch sicher weniger gut bedient. Trotzdem ist alles Wichtige und sehr viel Kritisches über Marx enthalten.

Das Buch unterscheidet sich von den anderen Biografien, die zu Marx' 200. Geburtstag erschienen sind. Stefan Nölke, MDR KULTUR

Marx in der Krise

Gesundheitliche Beschwerden und Zweifel an seiner Theorie plagen Marx auf seiner letzten Reise. Bildrechte: dpa Marx ist in einer traurigen Gemütslage, als er am 18. Februar 1882 in Marseille einen Dampfer nach Algerien besteigt. Seine Frau Jenny ist vor einigen Monaten gestorben, das macht ihm sehr zu schaffen. Zugleich ist er selbst ebenso seit geraumer Zeit sehr krank. So krank, dass er noch nicht einmal zu Jennys Beerdigung gehen konnte. Marx leidet vor allem an einer furchtbar hartnäckigen Bronchitis. Während der Reise ereilt ihn ein Blutsturz: ein Anzeichen dafür, dass Marx womöglich an Tuberkulose erkrankt war. Ein gewisser Doktor Stéphann diagnostiziert aber zudem eine Rippenfellentzündung und quält den armen Marx mit einer ebenso schmerzhaften, wie unwirksamen Therapie. Untergebracht ist Marx in einer Pension mit netten Gästen und phantastischem Ausblick auf die Bucht von Algier. Meistens regnet es aber oder der Schirokko bläst so stark, dass man nicht vor die Tür gehen kann. Kurzum: Marx ist in einer schweren physisch und psychisch Krise. Und entscheidet sich am Ende seines Aufenthaltes offenbar spontan bei einem Spaziergang den Barbier aufzusuchen, der seinen Bart abrasiert und den nicht mehr ganz so mächtigen Haarschopf stutzt.

Dann stand er auf, um sich im Spiegel zu betrachten. Die Wirkung war verblüffend, der Mann, der ihm entgegen blickte, sah jünger aus, schlank und fremd. Aus: Uwe Wittstock: Karl Marx beim Barbier – Leben und letzte Reise eines deutschen Revolutionärs

Marx zweifelt an sich selbst

Uwe Wittstock schreibt nicht nur selbst Bücher, sondern ist auch Literaturkritiker und Lektor. Bildrechte: IMAGO Uwe Wittstock deutet den Schritt, sich den Bart und das Harr abschneiden zu lassen, als Ausdruck einer schweren Krise. Nicht nur einer psychischen und physischen Krise, wie eben beschrieben, sondern einer Schaffenskrise. Marx sei womöglich zu dem Schluss gekommen, dass er doch in einigen Teilen falsch gelegen hätte mit seinen Prophezeiungen. 1867 hatte er mit seiner berühmten Schrift "Das Kapital" die Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus dargelegt. Demnach hätten sich die sozialen Zustände eigentlich weiter verschärfen müssen. Vor allem für Großbritannien als fortschrittlichstes Land hatte er diese Entwicklung vorausgesagt, weil der Kapitalismus dazu tendiere, dass die Löhne der Arbeiter immer weiter nach unten gedrückt würden. Tatsächlich blieb die Verelendung der Arbeiterschaft aus und nicht zuletzt durch die Forderungen der Arbeiterbewegung verbesserten sich deren Lebensumstände. Man war also weit entfernt von der revolutionären Situation, die Marx und Engels herbei gesehnt hatten.