Im Winter 2018/19 hat Wiglaf Droste geordnet, was ihm an lyrischen Texten seiner letzten Zeit wichtig war. Die geplante Publikation sollte den Abschluss einer Art Trilogie bilden. Sie knüpfte an die 2005 und 2015 erschienenen Gedichtbände "Nutzt gar nichts, es ist Liebe" und "Washabi dir nur getan?" an.

Während dieser Arbeit war Droste schon von schwerer Krankheit gezeichnet. Diese taucht gegen Ende des Buches immer häufiger als Motiv auf. Man stößt auf etliche sehr berührende Gedichte aus dem Klinikmilieu. Auch ein Poem ist dabei, in dem es um "Freund Hein" geht, der auf dem Sprung ist, Droste ins Jenseits abzuholen. Das Gedicht wirkt spöttisch, aber wenn man genauer hinschaut, ist es ein Humor der Verzweiflung, der sich in diesen Zeilen niederschlägt. Auch findet sich ein Text über die Ursache seiner gesundheitlichen Misere: den Alkoholismus, den er nicht dauerhaft zu überwinden vermochte. Darin heißt es "Sucht ist eine böse Frucht, / sie bedeutet Flucht mit Wucht. / Und so ist man suchtverflucht, / wenn man sucht und sucht und sucht."

Cover des Buches "Tisch und Bett" von Wiglaf Droste Bildrechte: Kunstmann Verlag

Der Autor widmet sich aber auch anderen Themen: Es gibt beispielsweise viele wunderbare Liebesgedichte. Die sind zum Großteil Frucht einer späten Ehe. Droste hatte 2017 geheiratet und durfte offenbar noch einmal ein großes Glück genießen. Das lässt sich zumindest in Anbetracht des sinnlich-schwärmerischen Tons seiner Verse vermuten.



Tief beeindruckend sind auch die Reisegedichte, in denen er über Aufenthalte in Frankreich, Portugal und Italien reflektiert. Imponierend ist außerdem eine Hymne auf Leipzig – die Stadt, in der Droste bis kurz vor seinem Tod lebte. Dieses Bündel an Versen besitzt Zukunftspotenzial. Das kann man auch in 50 Jahren noch zur Hand nehmen.



Wir auch in seinen früheren Büchern greift Wiglaf Droste in "Tisch und Bett" wieder politische Motive. Die Rolle des politischen Provokateurs ist Droste auf den Leib geschneidert. Besonders vehement zieht er gegen die AfD zu Felde. Da hagelt es schon mal Formulierungen wie "Zivilisiert wird Gauland nie, / wenn er auch so tut, und wie!, / kriegt man Vaterlands-Phobie". Aber auch die Grünen, die FDP und die SPD bekommen bei ihm ihr Fett weg, wenn auch diese Verse eher schwach sind. Sie haben eine eher kurze Halbwertszeit, um einen Begriff aus der Atomphysik zu benutzen.