Im Indianerreservat "Wind River" in Wyoming wird eine tote junge Frau im Schnee liegend gefunden, barfuß, missbraucht. Sie muss kilometerweit durch die eisige Kälte gelaufen sein, in verzweifelter Flucht vor den Tätern. Die unerfahrene FBI-Agentin Jane Banner (sehr überzeugend in ihrem jugendlichen Ringen um Autorität: Avenger-Star Elizabeth Olsen) übernimmt den mysteriösen Fall und bittet den einheimischen Wildhüter Cory Lambert um Hilfe. Für den von Jeremy Renner eindringlich gespielten Mann wird der Fall zur Qual, denn er rührt an das Trauma der Ermordung seiner eigenen Tochter.



Regisseur und Drehbuchautor Taylor Sheridan ("Hell or High Water") inszeniert diesen Thriller über frauenfeindliche Gewalt, Rassismus und die soziale Misere in den Reservaten als spannungsvolles, intensives Western-Drama, in dem die unwirtliche Natur so grausam und kalt ist wie das verkommene Beziehungsgefüge der hier rettungslos verlorenen Figuren.