Entspannend klingt das Vogelgezwitscher, das aus den Lausprechern dringt, dazu erfüllt der Duft von blühenden Zitronenbäumen die Luft im weißen Saal. Die Besucher sind maximal gelöst, um Yoko Onos optische Botschaft aufzunehmen, die die menschliche Auferstehung, den ewigen Kreislauf von Leben und Tod, feiert: 100 Särge hat die Künstlerin aufstellen lassen, schlichte, aus Kiefernholz, wie sie auf Schlachtfeldern oder bei Naturkatastrophen verwendet werden. "Ex It", so lautet der Titel der anrührenden Arbeit, die Yoko Ono Ende der 90er-Jahre kreierte.

Ex It, 1997/2019 - Installation im 3. Obergeschoss Bildrechte: Museum der bildenden Künste Leipzig / © Yoko Ono, Foto: Alexander Schmidt/PUNCTUM

Sie hält sich zudem, wie viele japanische Künstler, ans Elementare: Luft und Himmel, Feuer und Wasser sind Teil ihrer Kunst. Ono arbeitet oft in Gleichnissen. An ihren Arbeiten lässt die Konzeptkünstlerin gern das Publikum als auch die Museumsmitarbeiter teilhaben. Direktor Alfred Weidinger meint, dass so eine Installation im dritten Obergeschoss des Hauses "natürlich eine Herausforderung" sei. Aber: "Wir haben Tageslicht, was grundsätzlich für Pflanzen schon mal etwas sehr Positives ist." Vor allem aber freut er sich darüber, eine der größten Yoko-Ono-Ausstellungen, die jemals in Europa zu sehen war, zeigen zu können. Zu sehen sind rund 60, teils berühmte Werke. Verwundert stellt Weidinger fest: "Ich wusste nicht, wie wenig sie gezeigt wurden." In Deutschland seien die Arbeiten der heute 86-jährigen Künstlerin nur zwei Mal mit Ausstellungen bedacht worden, in der Kunsthalle Bielefeld und in Frankfurt/Main in der Schirn.