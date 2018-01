Yulianna Avdeeva gewann im Jahr 2010 als erste Russin den wohl renommiertesten Klavierwettbewerb der Welt, den Chopin-Wettbewerb in Warschau. Die heute 32-Jährige begann ihre Ausbildung an der weltberühmten Gnessin-Musikschule.

Auch wenn sie Bach spielt, sieht sich Yulianna Avdeeva als moderne Pianistin. Bildrechte: IMAGO

Die Moskauerin Yulianna Avdeeva hat ihre Wurzeln in der Tradition der russischen Klavierschule, das hört man deutlich an ihrem kraftvollen Anschlag. Aber der bringt auch klare, transparente Linien hervor, die ihren Steinway zum Singen bringen und die eher an den zarten Duktus eines Cembalos erinnern. Ihre Erfahrung mit historischen Instrumenten verleiht ihr eine klare Klangvorstellung, wie diese Musik auf den Instrumenten der Zeit geklungen hat. Dennoch – Yulianna Avdeeva sieht sich selbst ganz als moderne Pianistin: "In mir drin höre ich diese Musik auf einem modernen Flügel!"