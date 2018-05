Hans und Heinz, die eine Frau ist und nur sehr unpassend von ihrem Mann so seltsam genannt wird, sind schon seit Jahren ein Paar. Die Luft aus ihrer Beziehung ist so was von raus. Während Heinz (Laura Tonke) sich endlich Romantik, Leidenschaft, sogar Eifersucht wünscht, ist Hans (Marc Hosemann) vollkommen pragmatisch und findet, alles läuft doch gut so, weil es eben läuft.