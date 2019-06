In "Zwischen den Zeilen" führt uns Regisseur Olivier Assayas ("Der Schakal") in die literarische Welt von Paris. Der Verleger Alain, gespielt von Guillaume Canet, muss mit der allgegenwärtigen Krise klarkommen. Wie überall gehen die Buchverkäufe zurück, das digitale Zeitalter verändert auch dort die Verlagslandschaft tiefgreifend.

Wunderbar spielen uns die glänzenden Darsteller mit geschliffenen Dialogen in diesem raffinierten Beziehungsgeflecht vor, was geschieht, wenn niemand so recht sagt, was er meint. Ein geistreiches, ironisches Konversationsstück über die Überschneidungen von Leben und Kunst und auch ein Spiegelbild der verunsicherten intellektuellen Szene von Paris.