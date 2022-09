Schauspiel Leipzig bleibt trotz Energiekrise optimistisch

Das Schauspiel Leipzig blickt trotz der angespannten Situation optimistisch auf den Winter: Das Theaterhaus kann seinen Energieverbrauch noch 2022 deutlich senken. Möglich wird dies durch bereits 2019 begonnene Maßnahmen wie Dämmarbeiten am Bühnenturm und der Hoffassade, der Erneuerung der Raumluft- und Kälteanlage oder der Umrüstung der Hausbeleuchtung und Bühnenbeleuchtung auf energiesparende LED-Technik. Im September wird die langjährige energetische Gebäudesanierung abgeschlossen.



"Ich bin sehr froh, dass wir uns am Schauspiel Leipzig schon vor fast fünf Jahren mit den Themen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz beschäftigt haben und unter anderem auch Überschüsse aus unseren erfolgreichen Spielzeiten dafür genutzt haben, diese Sanierung voranzutreiben", erklärte Intendant Enrico Lübbe in einer Pressemitteilung. Die Energieeinsparungen sollen dazu beitragen, den Energiehaushalt des Theaters und damit auch der Stadt Leipzig zu entlasten, so Lübbe weiter. Das Schauspiel Leipzig rechnet mit einem Einsparvolumen von ca. 750.000 kWh pro Jahr, womit ca. 10 Mehrfamilienhäuser beheizt werden könnten. Bildrechte: dpa

Puppentheater Magdeburg fürchtet eine kulturelle Eiszeit

Das Puppentheater Magdeburg schaut hingegen besorgt auf die Spielzeit im Winter. Gründe seien die steigenden Energiepreise und andere Unwägbarkeiten wie die Corona-Pandemie, erklärte Intendant Michael Kempchen bei der Präsentation der Spielzeit 2022/23.

Wie die Situation des Theaters in Zeiten der Energiekrise aussehen solle, beschäftige das Magdeburger Puppentheater momentan sehr: "Folgt nach einer sozialen Vereinsamung während des Lockdowns, der Trennung von den Zuschauern, dem nun verordneten Abschied von einem gewissen Wohlstand für viele Einzelne eventuell auch eine kulturelle Eiszeit?" Diese Frage treibe das Puppentheater Magdeburg aktuell um, so Kempchen. Geplant seien im Herbst und Winter sieben Neuproduktionen sowie eine internationale Produktion, die 2023 in Deutschland und Frankreich auf Tour gehen soll.

Staatstheater Meiningen: Weniger Licht und kaltes Wasser

Jens Neundorff von Enzberg, Intendant am Staatstheater Meiningen, will das Theater nicht schließen. Bildrechte: dpa Eine Verordnung fordert in Thüringen öffentliche Einrichtungen zum Energiesparen auf, um der Energiekrise zu begegnen. Da hat das Staatstheater Meiningen einen Vorteil: Statt mit Gas wird der Gebäudekomplex mit Fernwärme geheizt. Dennoch gibt es Bestrebungen, Energie zu sparen: Aktuell kommt daher nur kaltes Wasser aus den Hähnen, da die Durchlauferhitzer dafür nicht mehr genutzt werden sollen. "Was wir aktuell zum Beispiel diskutieren, ist: Wie umfänglich muss und wird das Haus in Zukunft beleuchtet sein? Und: Inwieweit können wir es dem Publikum zumuten, dass wir die Innentemperatur so gestalten, dass wir da Energie und Kosten einsparen können?", fragt Intendant Jens Neundorff von Enzberg.