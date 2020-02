Es ist schon erstaunlich, wie aktuell ein Theaterstück über Jahrzehnte bleiben kann. Gemeint ist hier kein Klassiker, sondern der Anfang der 1990er-Jahre von Tony Kushner geschriebene Zweiteiler "Engel in Amerika". Denn ein Protagonist dieses Sittengemäldes der USA in den 80er-Jahren ist der erzkonservative Anwalt Roy Cohn – und dessen Beziehung zu Donald Trump.

Dieser Umstand hat Schauspieldirektor Tim Kramer bewogen, das Stück auf die Bühne zu bringen: "Roy Cohn war der Ziehvater von Donald Trump, vor allem in juristischen Dingen", erklärt er. "Und diese Verbindung, dass Trump jetzt wieder ein Amerika verfolgt, das damals in der Reagan-Zeit schon angedacht war, das war die Grundidee, zu sagen, das Stück gehört zu den wichtigsten Stücken der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts." Vielleicht ist das eine kühne Behauptung – auch im Hinblick darauf, dass das Stück zumindest in Mitteldeutschland noch nie auf der Bühne zu sehen war, und auch bundesweit erst seit kurzem eine kleine Renaissance erfährt. Immerhin wurde es sehr erfolgreich 2003 als Fernsehserie produziert, mit Al Pacino und Meryl Streep. So scheint es umso spannender, dass es Kramer nun den Magdeburgern näher bringen will.

Bei "Engel in Amerika" geht es ganz universell um das menschliche Scheitern, um die Gesellschaft mit all ihren Fehlbarkeiten und Ängsten, wo Wertesysteme zusammenbrechen, Sicherheiten verloren gehen, fasst es Kramer zusammen.

Die Überforderung mit dem Umgang der Moderne werde im Stück toll aufbereitet, so der Regisseur. Und so inszeniert Kramer auch zeitlos – was sich in den Kostümen und auch im Bühnenbild spiegelt. Denn das ist ein leerer Raum, der vor allem durch Licht inszeniert wird: "Die Herausforderung von dem Stück ist, dass es einfach sechzig verschiedene Szenen gibt und wir haben nach einem Raum gesucht, der möglichst schnelle Szenenwechsel ermöglicht und der es möglich macht in die Zeit der achtziger Jahre eintauchen, durch kleine Zeichen, und trotzdem immer wieder eine Assoziationsbrücke für uns zu bauen für heute", so Kramer.