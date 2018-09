Enrico Lübbe inszeniert beide Teile des Goethe-Klassikers wie eine sechsstündige große Bruckner-Sinfonie in vier Sätzen. Der 1. Satz startet auf leerer Bühne mit Drehscheibe. Darauf der "Wanderer", der eigentlich erst ganz am Ende von "Faust 2" auftritt. "Weiter, weiter" will er. Schnell wird klar, dass dieser Wanderer auch Faust ist.

Doppelte Motivsuche

Enrico Lübbe wischt in seiner Interpretation alle Handlung beiseite. Sein Ansatz ist eine doppelte Motivsuche. Auf der Stückebene: Wer ist Faust, wo will er hin? Auf der Dichterebene: Warum hat Goethe diesen Kolossalbrei zusammengerührt. Warum gilt er als Nationalepos?

Ein riesiges gespiegeltes Auge blickt die Zuschauer an Bildrechte: Rolf Arnold Um die Dichterebene zu klären, erfindet Lübbe ein Puppenspiel (2. Satz - Scherzo). Drei Mal Goethe in verschiedenen Altersstufen, zusammen beim Glas Wein mit seinen Vertrauten Eckermann und Luise von Göchhausen. Auch dem Zuschauer wird eingeschenkt und gemeinsam sinnieren alle über die Frage nach, was den "Faust" im Innersten zusammenhält.



Dann gibt es ein Video. Die Puppen brechen des Nachts in der Deutschen Bücherei in Leipzig ein und quälen sich durch die Sekundärliteratur. Danach (3. Satz - Andante con moto) bricht auch das Publikum auf, geteilt in Gruppen, um selbst drei Themenbereiche zu erkunden: Das Thema Finanzmarkt in der Alten Handelsbörse; künstliche Intelligenz im Anatomiesaal der Uniklinik; Umsiedlung am Völkerschlachtdenkmal.

Faust als Resonanzraum

Die andere Motivsuche, was die Faust-Figur betrifft, ist wie eine Bruckner-Sinfonie (1. und 4. Satz). Bruckner, weil der in immer neuen Anläufen auch dieses eine große Ziel zu erreichen suchte: den schönen Augenblick.

Für das Bühnenbild ist Etienne Pluss verantwortlich Bildrechte: Rolf Arnold Lübbe extrahiert aus dem gesamten Text ein paar zentrale Stellen und stellt sie zunächst in kurzen Szenen, wie Motive auf die Bühne. Dann werden sie variiert, ineinander geschoben, Interferenzen erzeugen neue Klang- und Schaubilder. Die Einzelinstrumente (Faust, Wagner, Valentin, Gretchen) vervielfachen sich jeweils zur Stimmgruppe: 15 Gretchen, 7 Valentine und 5 Fäuste. Zur Stimmgruppe Fausts gehören die allegorischen Figuren Mangel, Schuld, Sorge und Not, die hier als Abspaltungen des Faust-Ich angelegt sind. Wo fünf Seelen in einer Brust wohnen, wird die Brust zum Theater-Resonanzraum. Eigentlich sind es sogar sechs Seelen, denn Faust spricht auch den Text von Mephisto, der als Figur in dieser Inszenierung komplett gestrichen ist.



Allerdings finden die Stimmgruppe miteinander - und freiwillig - kaum eine gemeinsame Harmonie. Nur mit Dirigentin, die dann streng den Takt vorgibt, geht alles zusammen. Dann ertönt allerdings kein "Faust"-Text, sondern Merksprüche wie: "Seit das Deutsche Reich besteht, wird das Gewinde rechts gedreht!" Die Botschaft ist klar: Nur im Korsett des autoritären Systems findet sich eine (Zwangs-)Gemeinschaft zusammen. Im Umkehrschluss hieße das: In einer Demokratie zerfällt das verbindende Wir in lauter Einzelteile.



Ist Lübbes "Faust" also eine Dystopie?! Und eine späte Auseinandersetzung mit dem Kanzlerinnensatz "Wir schaffen das!"? Jedenfalls ist die Einordnung des Einzelnen in die Gemeinschaft hier das Thema und die Tonart, in der diese Sinfonie gesetzt ist. Für mich eine originelle, aktuelle, schlüssige Interpretation mit hohem Schauwert.

Runde Ensembleleistung