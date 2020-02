Finanzielle Lage von Naturkundemuseen Warum das "Mauritianum" in Altenburg so erfolgreich ist

Hauptinhalt

Naturkundemuseen fehlt es nicht selten an finanziellen Mitteln und räumlicher Kapazität. In Altenburg sieht das anders aus: Dort behauptet sich das "Mauritianum" beharrlich gegen alle Trends. Das Haus konnte in den letzten Jahren die Mitarbeiterzahl um ein Vielfaches erhöhen, auch das Museumsbudget wächst und wächst. Wie kann das funktionieren?

Bildrechte: MDR/Robert Kühne von Mareike Wiemann, MDR KULTUR-Landeskorrespondentin in Thüringen