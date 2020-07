Kunsthalle Erfurt Thüringer Künstlergruppe "D 206": Ausstellung zeigt Abkehr und Aufbruch

Nach der Wende haben sich Künstlerinnen und Künstler in Thüringen zur Gruppe "D 206. Die Thüringer Sezession" zusammengeschlossen, deren Name an die paneuropäischen Zugverbindung mit gleicher Kennung erinnert. Abkehr und Neuaufbruch war das selbst auferlegte Programm der jungen Kunstschaffenden. All das verbindet sich nun im Thema "Kopfbahnhof", das auch der Titel für die Jubiläumsausstellung in der Kunsthalle Erfurt ist.