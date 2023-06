17. Juni 1953 Konterrevolution vs. Volksaufstand: Ausstellung in Erfurt beleuchtet "Die Sprachen des 17. Juni"

Am 17. Juni 1953 gingen in der DDR hunderttausende Menschen in den Ausstand und auf die Straße. Aus dem Protest gegen neue Arbeitsnormen wurde ein Volksaufstand gegen die Regierung und für freie Wahlen, der blutig niedergeschlagen wurde. Von faschistischen Provokateuren war in der DDR-Presse die Rede. Wie die Medien in Ost und West mitten im Kalten Krieg über den Volksaufstand vor 70 Jahren berichteten, haben Studierende in Erfurt analysiert. In der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße ist ihre Ausstellung "Die Sprachen des 17. Juni" jetzt zu sehen.