Das Industriegebäude wurde 1958 erbaut und während DDR-Zeiten war die GhG Haushaltswaren untergebracht. Auf der Rückseite gibt es einen Gleisanschluss, über den die Handelswaren angeliefert wurden. ´"Es ist also ein riesiges Gebäude mit riesigen Toren", fasst Sonnabend zusammen. 2017 begann er mit dem Umbau. Fast 20 Jahre Leerstand hatten deutliche Spuren hinterlassen. Die farbigen Säulen, die von Sprayern besprüht wurden, sieht man noch heute. Ganz unten befindet sich eine große Halle für Kultur, in der die Bachwochen erfolgreich ein Festival gestartet haben, bei dem unter anderem der Klarinettisten David Orlowsky beteiligt war.

Eine Etage weiter oben fällt von oben Licht in die Flure. Rechts und links gehen Büros mit hohen Decken und großen Fenstern ab. Auch bei diesen Räumen gab es Mut zur Farbe: Der Eingang ist rosafarben und wirkt kein bisschen kitschig. "Wir haben im Haus ein Farbkonzept", sagt der Architekt Thomas Schmidt. In anderthalb Jahren hat er das Gebäude umgebaut und Mut zu Neuem bewiesen – eben auch mit Farbkonzept: "Das ist auch als ein Leitsystem gedacht: die eine Seite ist mit Rosa, Pink und Rot-Tönen, die andere mit Türkis und Blau-Tönen gestrichen – damit der Mensch sich intuitiv im Haus zurecht findet."

Die Wände im Flur wirken wie ein Möbelbild aus einem Katalog der 1960er-Jahre: Hellerau-Möbel kombiniert mit typischen Topf-Pflanzen von damals – die heute wieder im Trend liegen –, Tische, kleine Sessel – wer will, darf hier einfach Platz nehmen, Pause machen und Zeitung lesen. Die Wände sind in dunkles Gelb, Ocker und Rosé getunkt. Laut dem Investor Frank Sonnabend füllt sich das Gebäude auch langsam: "Wir haben jetzt knapp 70 Prozent der Fläche vermietet. Für die letzten 30 Prozent suchen wir noch den passenden, spannenden Mieter, den Querdenker, den Kreativen."

Der Flur im oberen Geschoss des Kontors. Bildrechte: Kontor Erfurt

Ansonsten haben Kunstschaffende, Agenturen, ein Festival und auch eine Montagefabrik für Robbotik im Kontor neue Räume gefunden. Insgesamt stehen 10.000 Quadratmeter Zur Verfügung. Es gibt Gemeinschaftsküchen, leere Räume, die auch als Backstagebereich für Künstler genutzt werden können. Ein Haus soll es sein, so wünscht es der Investor, wo Menschen zusammen kommen, Zukunft denken und gestalten. Sonnabend hat sich bewusst für einen Altbau entschieden, der derzeit einer der wenigen seiner Art in Thüringen ist: "So ein Haus hat eine Geschichte irgendwie, die man behalten und zeigen möchte. Selbst so ein Graffiti gehört zur Geschichte. Das Gebäude stand seit 1992 leer und da ist natürlich auch viel passiert." Wie viel er investiert hat, will Frank Sonnabend nicht erzählen. Die Summe bewegt sich im siebenstelligen Bereich.