Tobias Knoblich fordert Transformation der Kultur hin zur Nachhaltigkeit

MDR KULTUR: Kulturpolitik wird sich verändern. Die Steuereinnahmen werden in Größenordnungen zurückgehen. Es wird überlegt werden, was an Kulturförderung noch zu machen ist. Möglichst alles beibehalten ist natürlich das Traumziel. Aber ein gewisser Umbau darf vielleicht auch sein. Tobias Knoblich hat sich Gedanken gemacht, Beigeordneter für Kultur der Stadt Erfurt und Präsident der kulturpolitischen Gesellschaft. In Tobias Knoblichs Artikel zu einer neuen Kulturpolitik steht, es wäre "völlig weltfremd und inadäquat, davon auszugehen, dass nach einer solch gravierenden Phase alles wieder so herstellbar ist, wie es vor der Krise existierte. Es gibt keinen Anspruch auf kompletten Risiko-Ausgleich", schreibt Tobias Knoblich. Sie schreiben auch, dass über neue kulturpolitische Leitbilder nachgedacht werden muss. Was schwebt Ihnen da vor?

Tobias Knoblich: Mir schwebt vor, die Veränderungen in der Gesellschaft ernst zu nehmen und keine Schutzzone für Kultur an sich zu errichten, die nicht danach fragt, welche Kultur ist denn eigentlich für unsere Gesellschaft relevant?

Ein Leitbild, das mir vorschwebt, ist das der Transformation. Tobias Knoblich, Erfurter Kulturbeigeordneter und Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft

Das ernst macht mit diesen Veränderungen, also einer Gesellschaft, die nicht mehr auf Wachstum programmiert ist, die den Klimawandel ernst nimmt, die Migration ernst nimmt und veränderte Nutzerinteressen vielleicht auch an Kultur. Die nicht beansprucht: Kultur ist der unverrückbare Fels in der Brandung, trotzdem aber schaut, was ist bewahrenswert. Also kein Radikalansatz, sondern danach fragt: Wie können wir Kultur so relevant halten, dass die Einrichtungen, Projekte und die freie Szene auch künftig noch Akzeptanz finden und auch finanziert werden können.

Es gibt noch einen schlimmen Satz in ihrem Artikel: "Es muss möglich sein, zu hinterfragen, zu urteilen, nach Kriterien zu evaluieren und Angebote aus der öffentlichen Finanzierung zu nehmen, wenn sie keine hinreichende Wirkung für das Gemeinwesen haben." Wer entscheidet denn, was keine hinreichende Wirkung hat?

Ja, das ist der große Knackpunkt. Ich könnte mit der Gegenfrage antworten, die ja auch von einigen immer ins Feld geführt wird: Man müsse Kultur zur Pflichtaufgabe erklären, dann löst sich das schon alles von selbst. Was ist dann alles Kulturpflicht? Alles das, was einmal da war und das heute existiert und gefördert wird? Was ist Pflicht an der Kultur? Also ich denke, das bleibt eine schwierige Frage. Es gibt keine Kulturgesetze oder Evaluationskriterien. Ich glaube, es ist wichtig, in ein gesellschaftliches Gespräch einzutreten: mit den Menschen reden, vielleicht auch so etwas wie Kulturentwicklungsplanungen noch intensiver zu betreiben und dann aber auch politisch Entscheidungen zu treffen. Da ist meine große Hoffnung, dass es Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker gibt, die den Mut dazu haben, sich zu positionieren, das ist in der Vergangenheit leider ein bisschen schwierig geworden. Es gilt als gute Sitte, für ein Projekt oder für eine Einrichtung zu kämpfen, und es gilt als Sakrileg, etwas gegen ein Projekt zu sagen. An dieser Haltung müssen wir arbeiten. Dann finden wir auch Kriterien, was in dieser Gesellschaft interessant und nützlich ist – denn die Menschen, wenn man sie befragt, wissen das ziemlich genau.

Die Beteiligten müssen auf jeden Fall zusammenkommen, Tobias Knoblich, und dann sind diese Beteiligten ja völlig unterschiedlich. Sie werden es mit Kultureinrichtungen zu tun haben mit wahnsinnig starken Gewerkschaften dahinter, bspw. die Deutsche Orchestervereinigung für die Musiker oder Verdi. Wenn man solche Institutionen in Frage stellen würde, wäre das Geschrei ziemlich laut. Bei anderen wäre überhaupt kein Geschrei da.

Das ist richtig. Da gibt es ein Ungleichgewicht. Ich würde auch gar nicht gleich so rangehen und alles infrage stellen. Das die Reaktion auf meinen Beitrag, weil manche dieses Reduktive, dass da durchklingt oder ich auch explizit anspreche, gleich als Kulturabbau bezeichnet oder diffamiert haben.

Mir geht esin erster Linie um Umbau. Tobias Knoblich, Erfurter Kulturbeigeordneter und Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft

Ein Theater muss ja nicht sofort geschlossen werden, sondern man kann vielleicht auch Dinge verändern, Theater zu neuen Reflexionsorten machen, wo sie es noch nicht sind. Die Leipziger hatten sich mal einen Hausphilosophen geleistet. Das finde ich einen sehr schönen Ansatz, der eine philosophische Sprechstunde abgehalten hat, der Themen der Zeit aufgegriffen hat und versucht Theater auch in die Gesellschaft hinein stärker zu öffnen. Also ich glaube, da gibt es viele Ansätze.

Der Transformationsprozess, lassen Sie uns den noch einmal aus Sicht der Stadt Erfurt beleuchten. Sie sind ja Beigeordneter für Kultur in Erfurt. Wie also kann dieser Transformationsprozess in Erfurt gestaltet werden? Und wer nimmt an den Gesprächen teil?

Ich habe das Stichwort Postwachstumsgesellschaft gesagt. Wir haben es in der Vergangenheit irgendwie immer so gehalten – und das konnten wir nur aufgrund des unermesslichen Reichtums, den die westliche Gesellschaft hat – jedes neue Problem, jedes neue Thema, mit neuen Angeboten zu beantworten, also neue Vereine zu gründen, neue Institutionen, neue Projekte, und mit noch so kleinen Mikro-Förderungen haben wir versucht, Neues zuzulassen. Jetzt wäre ein Transformationsansatz, wir schauen uns die Förderpolitik im Detail an und überprüfen, welche Projekte davon noch den Menschen am Herzen liegen. Also gehen auch in ein gesellschaftliches Gespräch, Beteiligung ist ja das große Zauberwort der Stunde. Aber Beteiligung ist nur so gut wie die Resonanz, die sie im politischen Raum auch erhält. Ich mach das zum Beispiel auch im Museumsbereich, indem wir ein Museumsentwicklungskonzept in Auftrag gegeben haben, um zu überprüfen: Welche Einrichtungen sind überhaupt entwicklungsfähig? Wo gibt es beispielsweise keine Weiterentwicklung von Sammlungen mehr, also wo gar keine Relevanz, auch keine wissenschaftliche Relevanz möglicherweise mehr da ist. Museen sind ja nicht nur Ausstellungsorte, sie sind Forschungseinrichtungen, und sie wollen Kulturgüter bewahren nach bestimmten Kriterien und eine Erzählung am Leben erhalten. Wo können Sie das überhaupt? Und wo können heutige Ansprüche, Bildungsangebote gar nicht mehr in dem Maße unterbreitet werden, wie sie erforderlich wären. Das ist zum Beispiel auch so ein Thema: Kultur als Bildungsangebot, was im Lockdown viel zu kurz kam. Da wurde Kultur lediglich auf das Konsumtive reduziert: Ich gehe hin, erlebe etwas und gehe wieder weg. Das ist gefährlich.

Haben Sie eigentlich die Vermutung oder die Hoffnung, Tobias Knoblich, dass es genügend Damen und Herren gibt, die dann tatsächlich auch mal schlechte Botschaften an die Kultur überbringen und sagen: Freunde, das wird nichts mehr, ihr habt keine gesellschaftliche Relevanz mehr, ihr werdet nicht mehr gefördert?

Ja, darauf hat keiner Lust. Das ist in der Tat das große Problem. Politiker werden für gewisse Wahlperioden gewählt. Ich bin ja selber davon betroffen. Und in dieser Zeit will man etwas erreichen. Man möchte natürlich gute Botschaften geben. Vielleicht wandelt sich auch die Qualität von Botschaften mit dieser Corona-Krise, indem man die Menschen auch mahnt gegen Wohlstand, dieses Wachstum, diesen Verbrauch, die uns so prägen, infrage zu stellen und gute Botschaften anders aufzufassen. Es kann auch mal eine gute Botschaft sein, Projekte nicht weiterzuführen, dass wir andere Dinge tun können. Oder sich von Institutionen zu verabschieden, weil sie unnötig Ressourcen verbrauchen. Es muss ein anderes Leitbild her, das schon was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Das erleben wir in anderen gesellschaftlichen Bereichen auch, dass Menschen nachdenklicher werden, dass sie weniger konsumieren, dass die bewusster konsumieren. Warum soll man das mit der Kultur nicht auch tun?

Man muss sich lösen von dieser Vorstellung, dass Kultur, egal welches Angebot das ist, an sich schon etwas Gutes sei. So einfach ist es vielleicht dann doch nicht. Tobias Knoblich, Erfurter Kulturbeigeordneter und Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft