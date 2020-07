Twenty fast forward – 20ff – heißt das neue Format. Der Blick nach vorn für alle: Die Veranstalter, das Publikum und die Künstler. "Die Reaktion bei all den Künstlern, die ich angefragt habe, war große Begeisterung", sagt Drescher, "vor allem mit der Aussage: Mit Publikum? Wirklich echte Leute? Bin ich sofort dabei." Und so hat Christoph Drescher den engen Schulterschluss gesucht und gemeinsam mit anderen Kulturschaffenden – wie dem Club Franz Mehlhose und dem Molsdorfer Kultursommer – ein Programm auf die Beine gestellt, das vor fünf Wochen noch gar nicht denkbar war und jetzt nur funktioniert, weil die Pläne aller Künstler und Künstlerinnen anderes geworden sind: "Dadurch sind tatsächlich ein paar Künstler dabei, die ich für die Bachwochen angefragt hatte und bei denen klar war: vor 2023 gibts keinen Termin", sagt Drescher. "Plötzlich sind die Kalender leer, plötzlich ist das möglich und das merkt man bei dem Programm – durch die Bank weg große Leidenschaft."

Es ist ein Wagnis und auch ein Kompromiss für alle Beteiligten, weiß Christoph Drescher. Künstlerhonorare sind nicht wie sonst, weil nur wenige Plätze besetzt werden können. Die Werbung funktioniert anders, weil nirgendwo Flyer ausgelegt werden dürfen und gerade mal vier Wochen ist es her, als die Idee entstand, im "Kontor" Kultur anzubieten. Einem Ort, den noch niemand so richtig auf dem Schirm hat, der sein Publikum erst finden muss: „Das zeigt sich ja auch an der Marke twenty fast forward: Der gemeinsame Wille, auch vorne zu schauen, nicht mehr nur im Lamento zu verharren, sondern etwas zu bewegen, an eine Zukunft zu glauben.“