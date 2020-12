Die Schriftstellerin und Lyrikerin Ulrike Almut Sandig erhält den Erich-Loest-Preis 2021. Geehrt werde sie für ihr lyrisches Werk sowie ihren Roman "Monster wie wir" , wie die Medienstiftung der Sparkasse Leipzig am Donnerstag bekannt gab. Die Verleihung der mit 10.000 Euro dotierten Auszeichnung ist für den 24. Februar geplant, im Mediencampus Villa Ida in Leipzig.

Sandig habe mit ihrem ersten Roman eine "fulminante, literarisch anspruchsvolle Auseinandersetzung mit dem brisanten, über den Tag hinaus weisenden Thema des Missbrauchs und sexualisierter Gewalt in der Familie vorgelegt", begründete die Jury. "Monster wie wir" spielt zum großen Teil in den späten Jahren der DDR und thematisiert das Leben dreier von sexualisierter Gewalt betroffener Kinder und ihrer Familien.

Ulrike Almut Sandig wuchs in Nauwalde bei Gröditz auf. Die Tochter des Pfarrers und Politikers Heiner Sandig gründete 2001 gemeinsam mit der Autorin und Musikerin Marlen Pelny die Literaturprojekte augenpost und ohrenpost, für die sie Gedichte an Bauzäune klebte sowie auf Flyern und Gratispostkarten verbreitete. Sandig studierte am Deutschen Literaturinstitut Leipzig und debütierte 2005 mit dem Gedichtband "Zunder". Eine Zeit lang gab sie gemeinsam mit Jan Kuhlbrodt die Leipziger Literaturzeitschrift EDIT heraus. Sie lebt mit ihrer Familie in Berlin.