Woodstock 1969. Joe Cocker stimmt den Beatles-Song "With A Little Help From My Friends" an. Er ist nun endgültig ein Weltstar.

Joe Cocker in Woodstock,1969 Bildrechte: imago images / United Archives

Das Arbeiterklassehäuschen steht in Sheffield und zunächst übt er einen normalen Job als Gasinstallateur aus. Da hat ihn die Musik allerdings schon voll gepackt. Skiffle-König Lonnie Donnegan, Carl Perkins, Ray Charles – das sind seine frühen Heroen. Die ersten eigenen Bands tragen so hübsche Namen wie Cavaliers oder Vance Arnold & The Avengers. "Marjorine", ein Stück, das Cocker mit der Grease Band einspielt, landet 1968 in den Top 50, und dann krempeln "With A Little Help From My Friends" und der Woodstock-Auftritt sein ganzes Leben um.



Cocker erinnert sich an "eine Menge Schlamm, denn es regnete, das war das, was sich mir am meisten einprägte. Die Familien tranken und rauchten, es waren ganz andere Zeiten. Sie sind nicht wiederholbar." Und: