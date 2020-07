Für kleine Künstler bietet die Feininger Galerie Quedlinburg ein tolles Angebot für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Dort können sie in Papileos Atelier an einem Tisch Platz nehmen und hören wie ein anderes Kind ein Gemälde von Lionel Feininger beschreibt – und nur aufgrund dieser Beschreibung ein eigenes Bild malen. Am Ende kann man in einer Schublade das Original anschauen und vergleichen.