Der nicaraguanische Dichter, Theologe und Revolutionär Ernesto Cardenal ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Wie seine langjährige Assistentin Luz Marina Acosta mitteilte, erlag Cardenal am Sonntag einem Herzstillstand.

In den Siebzigern war Cardenal am Sturz des Diktators Anastasio Somoza in Nicaragua beteiligt gewesen. Nach dem Sieg der Revolution 1979 wurde er Kulturminister der linksgerichteten sandinistischen Regierung. Später wurde er ein scharfer Kritiker von Präsident Daniel Ortega, den er korrupt und einen Diktator nannte.