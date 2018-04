Die Chance ist entgangen, weil man nicht erstmal den Austausch unter Sachverständigen, unter Historikern, unter Schriftstellern, unter Philosophen gesucht hat, wenn es um Deutschlands Zukunft geht. Wieviel Einwanderung vertragen wir? Wieviel Austausch brauchen wir? Gibt es noch nationale Abgrenzungen? Geht alles in Europa auf? Wie wichtig ist noch eine Nationalkultur?

Das hängt ja alles mit dem Problem der Einwanderung zusammen und entsprechend hat sich ja auch Tellkamp geäußert, dann anschließend Safranski im Spiegel. Es haben sich hier durchaus Leute gemeldet, von denen man erwarten kann, dass es eine vernünftige, sachkundige Diskussion über diese uns alle bedrängenden Fragen gibt. Aber dadurch, dass man an die sogenannte Masseneinwanderung umgewandelt hat in eine Massenmeinungsbekundung, indem man sich über jeden Tausendsten und dann über jeden Hunderttausendsten freut, der diese Petition unterschreibt, hat man das von natürlich einer sachkundigen Information und einem klugen Debattenaustausch immer weiter entfernt.

Ernst Elitz: "Jeder hat da so seine Meinung, wird die los und haut den anderen gleich mit der Fliegenklatsche, der eine andere Meinung vertritt." Bildrechte: dpa

Ich finde, man sollte, bevor man das auf dem offenen Marktplatz, wo jeder mal ganz schnell Meinung losklickt und loswerden kann, ohne sie weiter zu bedenken, solche dringenden Fragen doch erst einmal mit Menschen diskutieren aufgrund ihrer Sachkenntnis, ihrer historischen Kenntnis und der Gedanken, die sie sich machen und der Erfahrungen, die sie gemacht haben - als Bürger und auch als Wissenschaftler und Philosophen. Heutzutage hat jeder mit einem Klick sofort seine vorgefertigte Meinung los. Sie sehen das ja auch an den Kommentaren und Reaktionen auf den Cicero-Artikel, den ich geschrieben habe. Ich fordere da eine Debatte, bedaure, dass es diese Debatte nicht gibt und die Kommentatoren, die sich da zu Wort melden, verlangen, dass ich sofort ihre Meinung übernehme. Und das ist natürlich kein Debattenzustand. Aber das trägt weitgehend die Bundesrepublik. Jeder hat da so seine Meinung, wird die los und haut den anderen gleich mit der Fliegenklatsche, der eine andere Meinung vertritt.

Ja, das ist ja mit ihren Äußerungen belegt und mit dem schrecklichen Lebenslauf, den sie hat und wie sie die Bundeskanzlerin angegangen ist und sie öffentlich beschimpft hat, das spricht ja nicht gerade dafür, dass nicht eine Verbitterung bei ihr eingekehrt ist. Auch so, wie sie von der CDU behandelt worden ist. Das ist ja nachvollziehbar.

Die Initiatoren der Erklärung verlangen eine Expertenkommission, die der Bundesregierung Vorschläge machen möge zur Flüchtlingspolitik. Abgesehen davon, dass die gewünschten Experten von ihrem Glück teilweise überhaupt nichts wussten und auch wahrscheinlich nicht teilnehmen würden an einer derartigen Expertenkommission, was sagt dieses Verlangen? Ist das eine hundertprozentige Skepsis, dass Parteipolitik und eine Bundesregierung überhaupt noch etwas auf die Reihe bekommt? Muss es ein Expertengremium sein? Eine Herrschaft der Weisen oder was steckt dahinter?