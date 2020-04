Ich glaube, dass in dieser Art von Musik etwas von dem Lebensgefühl unserer heutigen Jugend zum Ausdruck kommt. Und etwas, was oft von der älteren Generation heute nicht mehr verstanden wird.

"Auf einem Ostsender die Beatles, das war damals das Größte", sagt Thomas Natschinski, der in dieser Zeit seine erste Kapelle gründet. Wie viele andere: Allein im Osten Berlins entstehen in den nächsten Monaten mehr als 250 Twist- und Beatbands.

Und nicht nur im DDR-Radio laufen nun die Beatles. Das staatliche Plattenlabel AMIGA veröffentlicht zunächst drei Singles und dann, im April 1965, die erste Langspielplatte. Für die Jugendlichen in der DDR ist das trotz kleiner Auflage ein Riesen-Ereignis. Für Bernd Römer, später Gitarrist bei Karat, eine Initialzündung - im Wortsinne: Er erzählt: "1965 war das, da gab es kurioserweise in der DDR ein Beatles-Album, eine Schallplatte, die hatte meine Kinderfreundin. Als ich das gehört habe, die Musik hat mich so angezündet, da war irgendwie klar, du wirst Gitarre spielen und lange Haare haben."

Die "Pilzköpfe" von den Beatles nd die "Monotonie des Je-Je-Je" (Walter Ulbricht) Bildrechte: EMI Music

Doch die durchweg kurzhaarigen Hardliner in der SED-Führung bekommen wieder Oberwasser. Der willkommene Anlass bietet sich im September 1965: In Westberlin wird nach Randalen ein Konzert der Rolling Stones abgebrochen.



Für die Funktionäre heißt das: "Rolle rückwärts", auch in Sachen Beatles, propagandistische Verrenkungen inklusive: Noch bis vor kurzem hieß es in DDR-Zeitschriften, die "vier Arbeiterjungen aus Liverpool" protestierten mit ihrer Musik gegen den Kapitalismus. Plötzlich aber gelten sie als willige Gehilfen imperialistischer Kriege. Die Leipziger Volkszeitung bringt es am 5. November 1965 auf die Kurzformel: "Beatles – Ledernacken – Aggression".