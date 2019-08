Die E-Mails, die einen über den Tag erreichen, bereiten eher selten Vergnügen. Denn was findet sich da so: Rechnungen, Werbung, Newsletters, die genauso nur Werbung sind, von denen man ursprünglich aber mal gehofft hat, sie würden informativer ausfallen, elektronische Post von Absendern mit sinistren Absichten: Bloß nicht öffnen! Und Dienstliches natürlich, das man sich an die Privatadresse schicken lässt, um, was die Arbeit angeht, auf aktuellem Stand zu sein. So rasch wie möglich. Aber: für den eiligen Informationsaustausch ist sie bestens geeignet, und es gibt sogar Menschen, die E-Mails schreiben, die wie Briefe sind. Nur dass sie eben auf die Tastatur statt auf die Hand setzen.

E-Mail wird Massenkommunikationsmittel

Die E-Mail: oft praktisch, oft überflüssig. Ein wichtiger Baustein in einem Leben, das sich heute so viel schneller anfühlt als vor Jahrzehnten. Ihre Zeit beginnt in Deutschland im August 1984. Michael Rotert, technischer Leiter eines Rechenzentrums der Universität Karlsruhe, heißt der erste Empfänger einer E-Mail, verschickt aus den USA.

Die E-Mail war für den Wissenschaftsbereich gedacht. Da hatten wir eine große Nachfrage erwartet, aber nicht die Tatsache, dass sie ein Massenkommunikationsmittel wird. Michael Rotert, Wirtschaftsingenieur und Internet-Pionier

Wird sie aber, wenn auch noch ein paar Jahre verstreichen. Und das hat Folgen:

Bei manchen E-Mails fehlen uns die Worte. Bildrechte: Colourbox.de/MDR.DE Der Stil der Kommunikation hat sich durch E-Mail ganz wesentlich verändert, weil eine Lässigkeit und Sorglosigkeit des Formulierens, wie wir sie bisher nur aus gesprochener, unmittelbarer Kommunikation kennen, Schriftform angenommen hat. Norbert Bolz, Medien- und Kommunikationswissenschaftler

Der Medien- und Kommunikationswissenschaftler Norbert Bolz weiter: "Die meisten Menschen schreiben ja deshalb nicht gerne Briefe, weil von dem Medium des klassischen Briefes eine Art Formzwang ausgeht."

Mischform mündlicher Dialog und geschriebenes Wort

Dieser Formzwang wird mit den E-Mails im Wesentlichen aufgelöst. Anders als im Brief schreiben die Menschen nunmehr häufig so, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Inklusive Abkürzungen, Neuwortschöpfungen und mitunter lockerem Blick auf die Orthographie. E-Mails stellen praktisch eine Mischform aus direktem, mündlichem Dialog und geschriebenem Wort dar, haben einen eigenen Charakter, so der Literatur- und Medienwissenschaftler Jochen Hörisch. "Sie sind leicht, sie sind luftig, haben keine Erdenschwere, sie sind nicht materiell, ich brauch sie nicht ganz ernst zu nehmen. Das sind Pixel, die da auf dem Bildschirm sind", so Hörisch weiter.

Ich denke, das Tolle an den E-Mails ist, dass sie uns alle bedrängen, und wir sie alle nicht ganz ernst nehmen zugleich. E-Mails haben bis heute was Frivoles. Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler

Zeit der E-Mail noch lange nicht vorbei