Als dieser Humorexport entsteht, haben die Comedyfachkräfte von Monty Python in ihrer Heimat längst einen Namen. Am 5. Oktober 1969 jagt die BBC die witzige Männerriege in die Manege des "Flying Circus". Allerdings: Die Studiozuschauer starren anfangs beim Entstehen der einzelnen Folgen in Erwartung eines echten Zirkusprogramms oft konsterniert auf das, was die Herren Cleese, Chapman, Idle, Palin, Jones und Gilliam veranstalten, und auch die Chefetage gerät nicht eben aus dem Häuschen.