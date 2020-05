MDR KULTUR startet am Montag mit der ersten digitalen Zukunftswerkstatt. Das neue, regelmäßige Format will Kulturschaffende vernetzen, um kreative Wege aus der Corona-Krise zu finden. Das Thema der ersten Gesprächsrunde am 18. Mai, 16 bis 17:30 Uhr, lautet "Theater und die freie Szene". Moderiert wird das Ganze von MDR KULTUR-Redaktionsleiter Reinhard Bärenz. Er erwartet zum Auftakt folgende Gäste: