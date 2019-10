Wir haben uns längst daran gewöhnt, an jedem noch so ungewöhnlichen Ort Musik hören zu können, ob auf dem Klo, beim Fallschirmsprung oder auf der Zugspitze. Angefangen hat das vor rund 65 Jahren mit der Ankündigung des ersten kommerziellen Transistorradios. Der Technologiekonzern Texas lnstruments kündigt es am 18. Oktober 1954 in den USA an. Vor allem Jugendliche konnten dadurch ihre Lieblingshits immer und überall hören – was nicht jedem gefiel. "Akustische Umweltverschmutzung" ist dank des Transistorradios etwas später auch ein Thema in der DDR: