Heimat ist, wenn man weiß, was einen erwartet

Die Reaktion kommt etwas verzögert, doch dafür umso impulsiver, wie es sich für eine Dresdnerin, die Johanna Bendas nun mal ist, gehört. Auf die Frage, welches Essen für sie Heimat bedeutet, sagt sie:

Eierschecke, die gibt es nirgendwo. Und natürlich die Dresdner Eierschecke, keine Freiberger Eierschecke bitte. Johanna Bendas

Abgesehen von dieser regionalen Spezialität bekommt die 28-jährige Medizinerin auf jeden Fall Heimatgefühle, wenn sie von ihrer Oma in Naumburg bekocht wird. Von gebuttertem Rosenkohl und Schnitzel schwärmt Johanna Bendas und beschreibt dies als eine Reise in die eigene Kindheit: "Ich überlege, ob das auch daran liegt, dass meine Oma schon immer in derselben Wohnung wohnt, wo auch die Einrichtung gleich geblieben ist. Deswegen ist das Gefühl noch mal extremer, weil meine Eltern teilweise umgezogen sind, dort ist es wirklich immer: Man weiß genau, wo man hinkommt, was einen erwartet."

Eine DDR Musterküche - auch bei Johanna Bendas Oma sieht es noch aus wie früher. Bildrechte: IMAGO

Heimat ist, was und wie die Mutter kochte

Der Leitspruch von Ehrhard Kleint, leidenschaftlicher Koch aus Radebeul, ist dagegen: Essen wie bei Muttern. So zumindest lautete das Motto in den Kantinen, die er betrieben hat, darunter auch die legendäre Postkantine in der Dresdner Neustadt. Doch auch privat schwört der 67-jährige auf Hausmannskost und den Grundstein dafür hat denn auch seine Mutter gelegt, der Ehrhard Kleint beim Kochen oft über die Schultern geschaut hat: "Vom einfachen Eierkuchen angefangen bis hin zu Bratenansetzen, dass man ne richtige ordentliche Soße ziehen kann, bis zu einer richtig schönen Hühnersuppe, dass eine richtige Rindsbrühe gemacht wird, eine Hochzeitssuppe, so was kennen die jungen Leute heutzutage gar nicht mehr."

Ehrhard Kleint hat von seiner Mutter u.a. gelernt, wie man saure Gurken einweckt. Bildrechte: Colourbox.de Auch wenn er sich kulinarisch hin und wieder auf exotische Pfade begeben hat, sind es letztlich doch die Gerichte seiner Kindheit, die Ehrhard Kleint nicht nur ein sättigendes, sondern auch ein wohliges Gefühl im Bauch bereiten, zum Beispiel marinierter Hering mit Remouladensoße. "Meine Mutter hat dann die einfachen Salzheringe gekauft, die mussten zwei, drei Tage gewässert werden. Und die Remouladensoße, wie die Mutter die gemacht hat, mit richtig Zwiebeln, Gewürzgurke, allein die eingelegten, selbst gemachten Gurken ist eben von Haus aus und automatisch hat man eben doch ein gewisses Heimatgefühl, wenn man sagt, dort bin ich groß geworden und das sollte man nicht missen."

Wie schmeckt Heimat für jemanden, der nirgends zuhause ist?

Also Essen und Heimat geht für mich im Kopf ad hoc nicht zusammen. Katrin Glaab

So reagierte wiederum Katrin Glaab, auf die Frage nach einer Verbindung zwischen Heimat und Essen. Sie führt in Dresden einen Concept Store, wo sie ausgewählte hochwertige Mode, Schmuck und Wohnaccessoires verkauft. Überhaupt fällt es der gebürtigen Berlinerin schwer, Heimat für sich zu definieren: "Meine Mutter sagt immer, das habe ich von meinem Urgroßvater, weil er auch viel unterwegs war. Ein Heimatgefühl habe ich explizit nicht. Ich fühle mich da wohl, wo ich mich wohl fühle, das ist für mich mein Zuhause. Und das ändert sich, weil wir alle wissen, Bahnen ziehen im Leben immer weiter. Heimatgefühl - ich kann mit dem Begriff wenig anfangen."