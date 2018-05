Ein kleines Männchen macht sich auf den Weg, seine Freundin zu besuchen. Hinter dem nächsten Hügel lugen fröhlich grinsende Krabben hervor, die sich von links nach rechts tummeln. Die Szene steht am Beginn des Jump’n Run Computerspiels "The Visit", und das Ziel scheint klar: unbeschadet zum Haus der Freundin gelangen. Aber anders als sonst wird hier das Verhalten des Spielers infrage gestellt und sogar bestraft.

Absichtlich oder aus Versehen werde ich sehr wahrscheinlich auf eine Krabbe treten. Und das kenne ich aus anderen Spielen. Also Super-Mario oder so ganz berühmte Spiele. Da hüpfe ich immer auf alles, was sich bewegt, bevor es mich irgendwie zwickt und ich vielleicht ein Leben verliere. Jürgen Sleegers von der Technischen Hochschule Köln

Richtig und falsch in der virtuellen Welt

Jürgen Sleegers ist Medienpädagoge. Zweieinhalb Jahre hat er am Projekt "Ethik und Games" der Technischen Hochschule Köln mitgearbeitet, und im Austausch mit mehr als 2.000 Jugendlichen analysiert, wie Figuren in Spielen dargestellt werden. Ziel war es, moralische Entscheidungen in digitalen Spielwelten zu beleuchten. Zum Beispiel auch im Krabbenspiel "The Visit" von Major Bueno: Bevor ich gezwickt werde, springe ich also ganz intuitiv auf eine Krabbe drauf ...

… und auf einmal kommen von rechts und links Polizisten und verhaften mich, weil ich diese Krabbe getötet habe. Ich werde dem Richter vorgeführt und komme ins Gefängnis. Und das ist spannend, weil es mit unseren Gewohnheiten bricht und man sich wundert: 'Oh Gott, was habe ich denn gemacht? Ich bin doch nur auf die Krabbe getreten!'. Aber die Krabben sehen das natürlich anders. Jürgen Sleegers

Games machen nicht immer Spaß

Computerspiele können im Kleinen die ganz großen Fragen aufwerfen: Gelten im Krieg beispielsweise andere moralische Maßstäbe als in Friedenszeiten? Dieser Frage geht das Game "This War of Mine" von 11 Bit nach. Das Setting ist an die Jugoslawienkriege der 90er-Jahre angelehnt. Krieg aus Sicht von Zivilisten: gemeinsam kämpft man ums nackte Überleben, muss Essen, Kleidung, Medizin, Waffen beschaffen. Dabei steht man immer wieder vor der Wahl, andere Menschen zu auszurauben oder zu töten - um selbst zu überleben.

'Spiel' ist nicht gleichzusetzen mit, 'es ist nicht ernsthaft'. Spiele können auch ernsthaft sein und Spiele können auch keinen Spaß machen. Bei 'This war of mine' liest man in jeder zweiten Rezension, dass es ein Spiel ist, was keinen Spaß macht. Weil es wirklich sehr dicht an der Realität ansetzt. Und das ist ja wunderbar, dass Spiele in der Lage sind, auch Gefühle auszulösen. Jürgen Sleegers

Im Projekt "Ethik und Games" haben die Wissenschaftler der TH Köln genau dafür Bildungsmethoden entwickelt. Sie geben Schülern und Lehrern Diskussionsstoff und Stundenentwürfe an die Hand. So werden die jungen Gamer in ihrer Lebenswelt abgeholt und zum Hinterfragen motiviert. Denn Spiele sind längst schon nicht mehr nur pure Unterhaltung. Die digitalen Spielewelten bieten die Möglichkeit, für moralisches Handeln zu sensibilisieren.

Darf ich tricksen?

Einen moralischen Konflikt hatte Jürgen Sleegers selbst während der Pokémon-Go-Welle: Die Jagd nach den kleinen Monstern mit dem Smartphone in der Hand. Im Namen der Wissenschaft nutzte er damals bei der Jagd nach kleinen Monstern einen Bot, also ein Zusatzprogramm, dass scheinbar für ihn draußen herumlief und Pokémons sammelte, während er bei der Arbeit am Rechner saß.

Da stellt sich natürlich die moralische Frage, ist das richtig? Ist das falsch? Ich war da auch ambivalent. Ich habe ja keinem anderen geschadet. Ich bin mit meinem besseren Spielcharakter nicht in Kämpfe gegangen, wo ich einen Vorteil gehabt hätte, sondern ich wollte einfach für mich diese ganzen Pokémons sammeln.