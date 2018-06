Das rechne ich der Kommission hoch an.

Sie hoffe sehr, dass genug Leute verstanden hätten, dass das gut investiertes Geld sei, weil dies ganz viel mit sozialem Zusammenhalt und Gerechtigkeitsgefühl zu tun habe. "Weil diese Kulturprogramme direkt bei den einzelnen Menschen vor Ort ankommen", so die EU-Abgeordnete.

In der vergangenen Woche hatte die EU-Kommission vorgeschlagen, für Filmförderung, Entwickler von Computerspielen und grenzüberschreitenden Kulturaustausch mehr Geld einzuplanen. Dazu stehen aktuell rund 1,4 Milliarden Euro zur Verfügung. Insgesamt soll der Haushalt dabei um 450 Millionen Euro auf 1,85 Milliarden Euro erhöht werden.

Insofern halte sich die Erhöhung doch sehr in Grenzen, so Kammerevert. Außerdem kritisierte sie, dass es in den vergangen Jahren eine hohe Ablehnungsquote von 90 Prozent gegeben habe, "weil schlicht und ergreifend einfach das Geld nicht gereicht hat."