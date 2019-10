Eugen Ruge wurde 1954 im Ural geboren, seine Mutter ist Russin. Wenn jetzt ein Roman erscheint, der in Moskau spielt, liegt der Gedanke nahe, dass er von ihrer Familie handelt. Doch anders als gedacht, erzählt auch Eugen Ruges neuer Roman, wie bereits "In Zeiten des abnehmenden Lichts" von der Familie seinen Vaters Wolfgang Ruge. Im Zentrum der Geschichte steht diesmal dessen Mutter Charlotte. Bereits in Ruges erstem Roman hatte sie eine Rolle spielt, als überzeugte Kommunistin, die aus dem mexikanischen Exil in die DDR zurückgekehrt war. Doch – so schreibt es Eugen Ruge im Nachwort von "Metropol" – wusste er selbst lange nicht, dass Charlotte vor dem Exil in Mexiko bereits mehrere Jahre in der Sowjetunion verbracht hatte. Gemeinsam mit Wilhelm, ihrem Mann, arbeitete sie dort für die OMS, den sowjetischen Nachrichtendienst der Kommunistischen Internationalen, eine Einrichtung, die unter der Bezeichnung "Punkt 2" irgendwo auf dem Land liegt. Doch eines Tages wird das Ehepaar von dort abberufen und im Moskauer Hotel "Metropol" untergebracht. Warum, wissen sie zunächst selbst nicht genau. Dem Leser gibt das Jahr der Handlung bereits einen Hinweis: es ist 1936 und die stalinistischen Säuberungen sind im vollen Gange.

Deutsche Kommunisten im Moskau der 30er-Jahre

Buch "Metropol" von Eugen Ruge Bildrechte: Rowohlt Das historische Panorama, das Eugen Ruge in "Metropol" zeichnet, ist weit, auch wenn die Handlung vorrangig rund um das Hotel "Metropol" stattfindet, in Hotelzimmern und Büros. Im Zentrum steht immer Charlotte Germaine, wie sich Eugen Ruges Großmutter in der Sowjetunion nennt. Flankiert wird sie jedoch von zwei weiteren eindrücklichen Figuren: Da ist Wassili Wassiljewitsch Ulrich, ein Richter und General, der im Akkord Menschen verurteilt, die ins Visier Stalins geraten sind. In der Regel sind es Todesurteile, die Wassili Wassiljewitsch nicht davon abhalten, in seiner Freizeit Schmetterlinge zu sammeln und unglücklich verheiratet zu sein. Und dann ist da noch Hilde Tal, eine Lettin, ebenfalls Kommunistin, die Charlotte und Wilhelm denunziert, vermutlich um ihr eigenes Leben zu retten. Es kommt allerdings anders, denn sie wird von Wassili Wassiljewitsch zum Tode verurteilt, während sich Charlotte und Wilhelm nach Paris und später nach Mexiko retten können.



Eugen Ruge widmet Charlotte Germaine, Wassili Wassiljewitsch Ulrich und Hilde Tal je eigene die Kapitel seines Romans und lässt deren Wege sich immer wieder kreuzen. Dazu kommen Dutzende weitere Personen, die ebenfalls im "Metropol" ausharren und von denen viele eines Tages einfach verschwinden. Denn das Prinzip der stalinistischen Säuberungen ist reine Willkür, die jeden jederzeit treffen kann. Warum ausgerechnet Charlotte und Wilhelm überleben, darüber kann Eugen Ruge nur mutmaßen.

Großes Thema nüchtern erzählt