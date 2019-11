Am Dienstag startet das Theater- und Tanzfestival euro-scene Leipzig in seine 29. Auflage. Eröffnet wird es mit dem Stück "Am Königsweg" der österreichischen Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek im Schauspielhaus. Der Wiener Puppenbauer und Regisseur Nikolaus Habjan, schon mehrfach Gast bei der euro-scene, inszenierte Jelineks hoch aktuellen Text mit sechs Schauspielern und zahlreichen Puppen am Landestheater Niederösterreich in St. Pölten, als österreichische Erstaufführung. Seine Inszenierung des Geschehens um einen absolutistisch herrschenden König der Gegenwart bietet eine Mischung aus griechischer Tragödie, Königsdramen von Shakespeare und der Muppet Show.