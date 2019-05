Der WDR-Intendant Tom Buhrow kann sich eine europäische Antwort auf Amazon, YouTube und Netflix vorstellen. Allerdings könne das nicht nur Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Anstalten sein. Im Gespräch mit MDR KULTUR sieht er es als ein gesamtgesellschaftliches Projekt: "Wir werden nicht die großen internationalen Konzerne ersetzen können. Aber wir sollten in Europa alle miteinander etwas schaffen, durch das ein Mehrwehrt für die Gesellschaft entsteht", so Buhrow.

Eine europäische Streaming-Plattform für besondere Inhalte? Bildrechte: Colourbox.de

Er nennt als Akteure beispielhaft wissenschaftliche Institutionen, Kulturinstitutionen, Verbände, kommerzielle und öffentlich-rechtliche Medien. Letztere könnten zu so einer Plattform viele Inhalte liefern: "Wir haben viel, das nicht aus kommerzieller Motivation entstanden ist - kulturelle und fiktionale Inhalte, also spannende Filme, Dokumentationen und Wissenschaftssendungen diverser Art. Solche Inhalte können wir natürlich in so eine Plattform einbringen."