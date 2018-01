Der Megalithtempel von Ħaġar Qim sind etwa 5000 Jahre alt. Bildrechte: Tassilo Forchheimer/ARD-Studio Rom Paläste, Theater, Befestigungsanlagen - fast alle Gebäude in Valletta sind aus einem ganz speziellen Kalksandstein. Ockergelb und rau wie Schleifpapier, so wie fast alle festen Bauten auf der Insel. Manche sind älter als die ägyptischen Pyramiden, die eindrucksvollsten Bauten stammen aus der Zeit der Malteser-Ritter.



Valletta war ein wichtiges Bollwerk gegen die Osmanen, die Europa gern vom Bosporus aus regiert hätten. Um dem Sultan die Stirn zu bieten, wurde Malta im 16. Jahrhundert zur stärksten Festung im gesamten Mittelmeerraum ausgebaut. Die prächtigen Bauten des Malteser-Ordens beherrschen Valletta noch heute, schwärmt Stadtführerin Audrey Marie Bartolo, die davon lebt, Touristen ihre Heimat zu zeigen. Weiter bemerkt sie: "Es ist den Rittern zu verdanken, dass unsere Geschichte so stark bereichert wurde. Die Ritter brachten den Barock nach Malta. Sie waren die Söhne katholischer Adelsfamilien, die Crème de la Crème, die Söhne der wichtigsten Familien im Europa jener Zeit."

Vorgänger der Europäischen Union

Malta ist also traditionell multinational und auf kulturell höchstem Niveau. Was damals auf Malta geschehen sei, könne ausstrahlen auf das heutige Europa, meint Vallettas Bürgermeister Alexiei Dingli: "Ich sage gern, dass Valletta so eine Art Vorgänger der Europäischen Union war - vor 450 Jahren schon. In Malta haben wir dieses Modell schon lange, dass unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Kulturen mit unterschiedlichen Religionen zusammen leben, arbeiten und etwas Produktives leisten. Das ist nicht nur für Malta sehr wichtig, sondern für ganz Europa."

Das Manoel Theater in Valletta Bildrechte: dpa Die Sprachgruppen auf Malta konkurrierten miteinander, und alle wollten unbedingt etwas historisch Bedeutsames hinterlassen. Ein Großmeister baute ein Theater, ein anderer die Befestigung rund um die Insel. Es gab fast jedes Jahr ein großes Projekt. Und so haben die Malteser-Ritter Valletta zu einem Stück Weltkulturerbe gemacht. Die Stadt steht seit 1980 als Gesamtmonument auf der Schutzliste der UNESCO. In den vergangenen Jahren wurden alle wichtigen Gebäude aufwendig renoviert, damit sich die Stadt in ihrer ganzen Schönheit zeigen kann.

Diese Kulturhauptstadt ist anders als andere Kulturhauptstädte. Es geht nicht nur um Valletta, sondern um ganz Malta und auch um Gozo. Es ist eine Chance für die gesamte Insel zu zeigen, was wir haben und - noch wichtiger - wohin wir gehen. Alexiei Dingli, der Bürgermeister von Valletta