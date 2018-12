Der Film des polnischen Regisseurs Pawel Pawlikowski spielt im Kalten Krieg und wurde in Schwarz-Weiß gedreht. Er wurde nicht nur als bester Spielfilm des Jahres ausgezeichnet, sondern erhielt auch Preise für Regie, Drehbuch und Schnitt. Zudem wurde Joanna Kulig (36), die in "Cold War" eine Sängerin spielt, als beste europäische Schauspielerin gekürt. Sie konnte die Auszeichnung nicht persönlich entgegennehmen, da sie nach Aussage des Regisseurs Pawlikowski im siebenten Monat schwanger ist und deshalb nicht fliegen darf.

Einen Preis als bester europäischer Schauspieler erhielt der 40-jährige Italiener Marcello Fonte für seine Darstellung eines in kriminelle Machenschaften verwickelten Hundefriseurs in "Dogman". Fonte wurde für die Rolle bereits bei den 71. Internationalen Filmfestspielen von Cannes als bester europäischer Schauspieler geehrt.

Für Deutsche gab es diesmal Auszeichnungen nur in Nebenkategorien. Christoph M. Kaiser und Julian Maas erhielten einen Preis für die beste Filmmusik für ihre Arbeit zum Romy-Schneider-Porträt "3 Tage in Quiberon" . Eine Auszeichnung für das beste Sounddesign erhielten André Bendocchi-Alves und Martin Steyer für das Kriegsverbrecher-Drama "Der Hauptmann" .

Die für ihre Rolle als Romy Schneider in "3 Tage in Quiberon" als beste Schauspielerin nominierte Marie Bäumer ging hingegen leer aus.

Schon auf der Berlinale hatte sie das Nachsehen. In der Königskategorie Bester Spielfilm trat in diesem Jahr kein deutscher Film an. Zuletzt hatte hier vor zwei Jahren Maren Ades "Toni Erdmann" einen Triumph gefeiert, mit Auszeichnungen in den Kategorien bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch und beste Darsteller.

Marie Bäumer in "3 Tage in Quiberon" Bildrechte: 2018 PROKINO Filmverleih GmbH

Mit einem Preis als beste Komödie wurde "The Death of Stalin" des Briten Armando Iannucci gekürt. Der Film ist ein Ergebnis europäischer Zusammenarbeit, was den Regisseur zu dem Vorschlag inspirierte: "Ich werde diese erfolgreiche Idee mal in Großbritannien vorschlagen." Dass sein Film in Russland verboten ist, kommentierte Iannucci mit einem Furzgeräusch.