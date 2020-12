Die deutsche Schauspielerin Paula Beer hat den Europäischen Filmpreis als beste Darstellerin gewonnen. Das gab die Europäische Filmakademie am Samstagabend in Berlin bekannt. Die 25-Jährige bekommt die Auszeichnung für ihre Rolle im Liebesdrama "Undine". In dem Film von Regisseur Christian Petzold spielt sie eine Historikerin, die sich in einen Industrietaucher verliebt. Die Geschichte überträgt den Mythos der Meerjungfrau überzeugend ins heutige Berlin.