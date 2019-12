Gala in Berlin Europäischer Filmpreis für Banderas und Coleman

Hauptinhalt

Im Haus der Berliner Festspiele hat am Abend die Verleihung des 32. Europäischen Filmpreises begonnen. Der Preis wird jährlich wechselnd in Berlin und in einer anderen europäischen Stadt vergeben. Mehr als 3.600 Mitglieder der Europäischen Filmakademie stimmen über die Preise in vielen Kategorien ab.