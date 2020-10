In den Franckeschen Stiftungen Halle hat sich am Dienstag das "Europäische Netzwerk Vormoderner Museen" gegründet. Ziele sind der Austausch über aktuelle Fragen des musealen Umgangs mit überlieferten "Wunderkammern" oder deren erhaltenen Bestandteilen, Zusammenarbeit in fachlichen Expertisen, in der Provenienzforschung und bei der Präsentation und Erforschung von Sammlungen sowie gemeinsame Publikationen. Die Initiatoren verwiesen darauf, dass die sogenannten Wunderkammern bereits im frühmodernen Europa vielfältig miteinander vernetzt gewesen seien.