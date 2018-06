Buch: "Die Sprachen der Tiere" Das faszinierende Sprachvermögen der Tiere

Männliche Mäuse beeindrucken durch ihr Gesangsvermögen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mäuse wiederum singen in sehr hohen Tönen, die unser Ohr gar nicht mehr hören kann. Man sieht ihnen den Gesang auch nicht an. Ihre Lieber aber sind sehr komplex. Man hat herausgefunden, je komplexer eine männliche Maus ihr Lied singt, desto bessere Chancen hat sie, ein Weibchen zu gewinnen. Labormäuse lernen die Lieder voneinander. Und auch wenn die Mäuse genetisch identisch sind, hat jede von ihnen ihr eigenes Lied. Man hat es also hier nicht einfach nur mit einem Instinkt zu tun.