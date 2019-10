Für zarte Gemüter, Freunde von Metaphern und der netten Umschreibungen ist das Album "I fucking love my life" von Faber nichts. Der Musiker nimmt, wie schon auf seinem Debütalbum "Sei ein Faber im Wind", kein Blatt vor den Mund. Wirklich nichts wird hier geschönt, der Schweizer singt von Hure, Pisse, Wichsen. In seinen Songs findet sich auch jede Menge Sex und Körperlichkeit.

Man fragt sich, wie direkt ist zu direkt? Textzeilen wie: "Ey mach's wie mit einem Lollipop, dann kauf ich dir was Schönes bei Topshop" sind schon ziemlich sexistisch und klingen nach Macho. Faber relativiert: "Der Song 'Top' funktioniert wie Satire. Also das soll nicht die Meinung sein, dass ich das da bin, was ich da rede. Sondern ich beschreibe eine Szene, die es auf jeden Fall gibt." Bei dem Song "Generation YouPorn" wirkt seine offene unverblümte Sprache dagegen wahnsinnig befreiend.