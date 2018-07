MDR KULTUR: Würden Sie angesichts der aktuellen Entwicklungen bei Facebook schon von einem Trend gegen soziale Netzwerke sprechen?

Alexander Fanta: Ich glaube, was wir jetzt in diesem Jahr beobachten, ist nur eine Zuspitzung. Es gibt ein Umdenken in unserer Gesellschaft, wo Datenschutz auf einmal als etwas Wichtiges gesehen wird. Wo Menschen bemerken, dass ihnen wie Firmen mit ihren Daten umgehen nicht egal ist. Und ich glaube, das ist die Zahl der Leute, die Facebook jetzt verlassen, nur ein kleiner Teil davon.

Sie haben es gerade angesprochen, der Datenschutz wird bei uns seit einigen Wochen deutlich höher gehalten. Welche Rolle spielt denn das Inkrafttreten der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Deutschland?

Alexander Fanta Bildrechte: IMAGO Naja, die DSGVO hat ja für Deutschland nicht so viele Veränderungen gebracht, denn auch davor hatte Deutschland schon sehr starke Datenschutzgesetze. Aber, was es gebracht hat, ist, ganz viele, auch kleiner Firmen mussten sich nun stärker Gedanken darüber machen, wie sie mit Kunden- und Kundinnen-Daten umgehen. Und das war schon ein wichtiger Schritt.



Zum Teil vollzieht die öffentliche Debatte nun nach, was in Kreisen von Juristen, Politikerinnen und Experten seit Jahren diskutiert wird. Dass es nämlich dringenden Handlungsbedarf gibt, um Leute besser zu schützen vor Missbrauch.

Von Facebook-Müden hört man immer wieder: Nicht mehr zeitgemäß, weil nicht privat genug und die Sicherheitsstandards sind fragwürdig. Die Nutzerzahlen von Instagram und Whatsapp sind ja weltweit fast so hoch wie von Facebook. Wir reden von 1,47 Milliarden Facebook-Nutzern gegen 1,03 Milliarden bei Instagram und Whatsapp. Ist also vielleicht nur Facebook als Netzwerk auf dem absteigenden Ast und der Trend geht eher hin zu anderen Netzwerken?