Dieser goldene Fächer wurde in der Grabkammer des Pharaonen Tutanchamun gefunden. Rund um den Halbbogen befanden sich Federn. Bildrechte: IMAGO Er war im Prinzip die erste Klimaanlage der Welt: Der Fächer. Vor 5.000 Jahren wedelten in Ägypten damit bereits Diener ihren Pharaonen Luft zu. Im Grab des Pharao Tutanchamun fand man einen großen goldenen Fächer. Wer sich das leisten konnte, musste ein Herrscher sein – und so galt der Fächer damals als Symbol von Macht und Herrschaft.



Zur gleichen Zeit wie die Pharaonen ließen sich die chinesischen Kaiser und Mandarine befächeln. Fächer bestanden damals noch aus einem festen Stiel, an dem eine feste Scheibe mit Papier oder Federn angebracht wurden, erklärt der Gründer des ersten und einzigen Deutschen Fächermuseums, Günter Barisch.

Cleopatra, Königin von Ägypten, wird von Dienern mit einem Federfächer abgekühlt. Außerdem vertrieb man so die lästigen Fliegen. Bildrechte: IMAGO

Interessanterweise war der Fächer damals vorrangig ein Symbol der Herrscher, und damit der Männer, und noch kein schickes Accessoire für modebewusste Damen, wie später in Europa. So mancher der ersten Fächer wäre sicher auch nichts für die Damenwelt gewesen:

Man hat immer schon die Federn vom Vogelstrauß oder auch von anderen Vögeln genommen. Man hat zum Beispiel auch einen ganzen Flügel, etwa von einem Adler abgeschlagen und auch den Flügel zum Wedeln genommen. Günter Barisch, Deutsches Fächermuseum Bielefeld

Asien war dann auch die Wiege des Fächers in seiner heute bekanntesten Form: dem gefalteten Fächer. Die Mandarine hatten zwar Kleider mit weit ausgestellten Ärmeln, in denen sie ihre Fächer verstauen konnten, wenn sie diese nicht benötigten. Dennoch waren die starren Fächer eher unhandlich zu tragen. "Die Erfindung der Japaner, um 820 nach Christi etwa, brachte dann zum ersten Mal Fächer, die man falten konnte", erklärt Barisch. "In China wurden sie dann verbessert, dort hatte man auch schon Seidenraupen. Die Seide hat man genutzt, um die Haltbarkeit zu verlängern, denn zuvor waren die Faltfächer nur aus Papier, das nach mehrmaligem Nutzen brach." Eine Geisha hält einen Fächer, der den ersten, nicht faltbaren asiatischen Handfächern nahe kommt. Bildrechte: IMAGO

Der Fächer als Geheimwaffe der Samurai

In Asien werden Fächer bis heute auch als Requisite für Theater und Tanz benutzt – die stark stilisierten Vorführungen mit Masken und Fächern betonen die Gesten der Schauspieler besonders und verstärken die Dramatik ihres Spieles. Außerdem entwickelten die Samurau-Krieger den Kampffächer als Geheimwaffe – den harmlos anmutenden Fächer musste man beim Betreten eines Hauses nicht ablegen. Um dennoch einen Überraschungsangriff wagen zu können, war in der Spitze des Fächers ein Dolchspitze versteckt.

Gemälde, Maria de’ Medici mit Louis XIII. - und einem ihrer Fächer. Sie soll ihn nach Paris gebracht haben - Startschuss für den Megatrend in Europa. Bildrechte: IMAGO Die ungefährliche Form des Fächers kam dank der Seefahrer im 16. Jahrhundert schließlich nach Europa. "Das war ungefähr als der Portugiese Vasco da Gama den Seeweg nach Indien entdeckte. Und der brachte von seinen ersten Reisen aus dem fernen Osten in erster Linie Porzellan, Seidenstoffe, aber auch Fächer mit.", erklärt Günter Barisch vom Fächermuseum Bielefeld. Der Siegeszug des Fächers begann in Portugal und kam über Italien schließlich nach Mitteleuropa.



Und als Maria von Medici Heinrich IV. von Frankreich heiratete, brachte sie in ihrem Hochzeitsgepäck Fächer mit, kam nach Paris und verzückte die Damenwelt – es kam eine Explosion. Jede Dame brauchte einen Fächer. "Wenn heute bei den Filmfestspielen in Cannes zwei Schauspielerinnen im gleichen Kleid kommen, geht eine nach Hause. Das war früher genauso: Von den guten Fächern gab es immer nur einen", so Barisch.



Die geheime Sprache der Fächer



Das neue Must-Have kam vor allem aus Paris: Hier wurden die Fächer aufwendig in Handarbeit hergestellt, aus Perlmutt, Elfenbein, Gold und Seide, kunstvoll verziert mit Edelsteinen und Malereien. Der Fächer war ein teurer Luxusgegenstand, ein Statussymbol. Aber er war auch ein Kommunikationsmittel. Einerseits wurden wichtige historische Ereignisse darauf abgebildet – der Flug des ersten Heißluftballons etwa oder die französische Revolution. "Es gab doch noch keine Zeitungen", so der Fächerexperte Günter Barisch. Andererseits dienten die Fächer auch der direkten Kommunikation:

Fächer aus der Zeit der Französischen Revolution Bildrechte: dpa Nehmen Sie die Revolutionsfächer aus Frankreich: Da hatten Sie Fächer, die von beiden Seiten bemalt waren. Wenn die Jakobiner kamen, zeigten Sie die eine Seite: 'Hängt den König!' und auf der anderen Seite, wenn die Königstreuen kamen, drehte man ihn um und zeigte: 'Es lebe der König!' Günter Barisch, Deutsches Fächermuseum Bielefeld

Der Leiter des Deutschen Fächermuseums, Günter Barisch, präsentiert einen Hochzeitsfächer der Prinzessin Wilhelmine von Preußen mit König Wilhelm der Niederlande 1791. Bildrechte: dpa Auch als Tanzkarten wurden die Fächer genutzt – und es gab sogar eine Fächergeheimsprache, damit sich die jungen Damen auf diskrete Art und Weise mit ihren Verehrern verabreden konnten – ohne, dass die strengen Augen der Gouvernanten es mitbekamen. "Es gab angeblich über 80 verschiedene Ausdrücke, die man mit einem Fächer darstellen konnte", so Barisch. "Wenn eine Dame den Saal betrat und über den Fächer hinausschaute, und sich einen Kavalier aussuchte, winkte sie ihm mit dem Fächer leicht zu, damit er zu ihr kam. 'Ich möchte mich mit dir unterhalten', in dem sie auf den Rand tippte. Sie konnte dann den Fächer öffnen, einzelne Falten antippen, wie bei einer Uhr, und damit bedeutet sie, heute Abend um sechs, sieben Uhr ist das Rendevouz."

Während des Barock war der Fächer ein beliebtes Flirt-Instrument. Bildrechte: IMAGO

Der Fächer ermöglichte es der Damenwelt, sich verführerisch-geheimnisvoll ins Szene zu setzen – schon der Dichter Johann Wolfgang von Goethe konnte sich diesem Reiz nicht entziehen und schreibt im "West-östlichen Diwan":

Zwischen den Stäben blicken ein Paar schöne Augen hervor. Der Fächer ist nur ein lieblicher Flor; Er verdeckt mir zwar das Gesicht,

Aber das Mädchen verbirgt er nicht, weil das Schönste, was sie besitzt, das Auge, mir ins Auge blitzt. Johann Wolfgang von Gothe in "West-östlicher Diwan"

Und nicht nur Damen hatten Fächer – auch viele namhafte Maler, die etwas auf sich hielten, bemalten Fächer, so auch Picasso und Kokoschka. Und doch hielt der Trend sich nicht bis heute – im 20. Jahrhundert setzte der Rückzug des Fächers ein. Er wurde zwar noch als Reklamefläche genutzt, etwa um für Kaffee oder Champagner zu werben. Aber irgendwann hatte die Frau des 20. Jahrhunderts einfach keine Hand mehr frei für den Fächer, so der Experte:

Denken Sie mal an die Goldenen Zwanziger: In der linken Hand hielt die Dame die Zigarettenspitze, in der rechten Hand das Champagnerglas. In welcher Hand sollte Sie dann noch den Fächer halten? Der Untergang des Fächers war mit darauf zurückzuführen, dass die Damenwelt gar keine Hand mehr frei hatte für den Fächer. Günter Barisch, Deutsches Fächermuseum Bielefeld

In den Zwanzigern waren Federfächer noch modern - aber bald hatte die Frau des 20. Jahrhunderts keine Hand mehr dafür frei. Bildrechte: IMAGO

In Deutschland werden heute gar keine Fächer mehr hergestellt und viele Hersteller in Paris und London haben nach und nach geschlossen. Heute kommt der Fächer mit der zunehmenden Hitze wieder – allerdings meist in einer weniger luxuriösen und liebevoll gestalteten Form: aus Plastik in Souvenirläden. Von der Schönheit dieses Accessoires ist dann nicht mehr zu spüren, als ein erfrischender Luftzug.

Fächer-Ausstellungen

Fächerausstellungen in Gotha: Ausstellung "Quand ce coq chantera mon amour finira – Konversationsfächer und geheime Botschaften auf Fächerbildern des 18. Jahrhunderts" im Herzoglichen Museum der Stiftung Friedensstein in Gotha, Fächerkabinett. Zu sehen bis zum 9. September 2018, täglich 10-17 Uhr, Adresse: Schloss Friedenstein, Schlossplatz 1, 99867 Gotha