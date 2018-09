Der Bücherbus aus Salzwedel ist unverkennbar: Ein alter Volvo mit Alu-Karosserie - in knallpink, bzw. "erikaviolett" wie es in der Zulassung heißt. Der Bus fährt jeden Monat rund hundert Dörfer an. Immer im Altmarkkreis Salzwedel und immer an Bord: Sascha Steinig-Pinnecke, der Leiter der Fahrbibliothek und Adolf Helbig, der hinterm Steuer sitzt. Der 60-Jährige kümmert sich um Reparaturen und berät die Besucher. Denn im Bus stehen 8.000 Bücher, Zeitschriften, Konsolenspiele und DVDs zur Auswahl. Steinig-Pinnecke ist für den Verleih zuständig. Besonders oft gingen bei ihm die Romane von Nora Roberts über den Tisch: "Viele sagen eben: Das ist besser als eine Schlaftablette. Da steht in jedem Buch dasselbe drin eigentlich", erzählt er und lacht.

Kinder im Bücherbus Bildrechte: MDR/Inna Buckup

Hauptziel des Busses ist die Leseförderung. Und die sei auch dringend nötig, meint Fahrer und Berater Helbig: "Wir haben auch des Öfteren schon Schüler gehabt, die konnten selbst in der fünften, sechsten Klasse noch nicht mal richtig lesen. Und die waren auch noch nie in der Bibliothek und noch nie im Bücherbus." Seit 25 Jahren fährt der seine Touren. Viele Schüler von damals kämen heute mit ihren Kindern wieder – die Namen von früher stünden sogar noch in der Kartei. Ganz klarer Dauerbrenner: "Harry Potter" Für ihn und Sascha Steinig-Pinnecke ist der Bücherbus ein Fulltimejob. Viermal die Woche sind sie je rund zehn Stunden unterwegs. Die Berufstätigen könnten nun mal erst nachmittags, so Steinig-Pinnecke: "Wir sind ja eigentlich das Highlight im Dorf! Da ist ja nun alles ausgestorben – kein Bäcker mehr, kein Frisör, keine Kneipe mehr. Und wenn wir einmal im Monat kommen, ist das schon sehr familiär. Weil wir eben sehr, ja, viel auch privat miteinander sprechen." Mehrmals schon sollte der grellbunte Bücherbus abgeschafft werden. Doch die Altmärker protestierten, schrieben an den Landrat. Und schlugen mit Plakaten beim Stadtrat auf - komplett gehüllt in erikaviolett.