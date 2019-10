MDR KULTUR: In der Weltbühne schrieb Ignaz Wrobel alias Kurt Tucholsky 1932: "Wer kann ihn nicht in Anspruch nehmen? Sage mir, was du brauchst und ich will dir dafür ein Nietzsche-Zitat besorgen." Ein Kapitel Ihres Nietzsche-Buches lautet "Vom Nutzen und Nachteil falscher Nietzsche-Zitate"? Was heißt das? Können die falschen Zitate auch was Gutes haben?

Andreas Urs Sommer: Das ist natürlich auch wiederumein Zitat. Ein abgewandeltes des Titels der zweiten unsachgemäßen Betrachtung vom "Nutzen und Nachteil der Historie".

In der Tat sollte man die falschen Nietzsche-Zitate nicht einfach verdammen, denn, wie man an manchen Beispielen sehen kann, haben auch die falschen Zitate durchaus etwas Befreiendes.



Etwa beim Schweizer Schriftsteller Thomas Hürlimann, der hat als Gymnasiast in eine Klosterschule auf einem Papierflieger in der Kirche "Religion ist der Wille zum Winterschlaf. / Nietzsche" als Zitat in die Welt geschickt. Und das ist leider kein echtes Nietzsche-Zitat, aber war für den jungen Hürlimann ganz offensichtlich ein Befreiungsschlag von der Religion, die ihn umgeben hat. Also auch da ein Nutzen falscher Zitate.



Ein Nachteil ist natürlich klar die Gefahr, dass man etwas für etwas ausgibt, was es nicht ist.

Warum bietet Nietzsche denn so unglaublich viel Angriffsfläche bei authentischen wie auch bei gefälschten Zitaten? Warum ist er da so eine Fundgrube der Extraklasse?

Einerseits ist er natürlich ein sehr populärer Autor, der dann dazu einlädt, dass man ihm vieles zuschreibt, was man selber gerne autorisiert hätte.

Zum anderen, das ist glaube ich entscheidend, ist er ein unglaublich offener Denker. Ein Denker, der sich nicht festlegen lässt.



Und das Eingangszitat von Tucholsky, das Sie gebracht haben (in der ersten Frage. Anm. d. Redaktion), geht ja noch weiter. Da sagt nämlich Tucholsky: "bei Schopenhauer könne man das nicht machen." Denn Schopenhauer ist ein Denker des Geschlossenen, Nietzsche hingegen ein Denker des Offenen. Und wenn jemand offen denkt, dann ist es sozusagen möglich, ihm alles zuzuschreiben, was er vielleicht hätte sagen können, aber dann doch nicht gesagt hat - vermutlich.



Diese Offenheit macht den großen Reiz des nietzscheschen Denkens aus, ist aber natürlich ein Einfallstor für alle, die sich Nietzsches bedienen wollen.

Bei Künstlern gibt es ja verschiedene Arten der Ritterschläge: so bei Musikern, wenn ihre Stücke gecovert werden, bei Personen der Zeitgeschichte, wenn sie karikiert werden ... Ist das bei großen Autoren auch so, wenn sie rauf und runter zitiert werden? Auch wenn die Zitate gar nicht von ihnen sind?

Unbedingt! Das ist ein Zeichen der Kanonisierung, dass jemand falsche Zitate zugeschrieben bekommt, dass er kalenderblattfähig wird.



Natürlich muss man sich dann im Einzelnen anschauen, ob die entsprechend ihm zugeschriebenen Zitate auch die Höhe haben oder die überraschende Komponente, die echte Nietzsche-Äußerungen häufig ausmachen. Und da wird man dann, gerade auch wenn man im politischen Sumpf ein wenig stochert, vieles finden, was diese Fallhöhe oder diese Denkhöhe nicht erreicht.

Halten Sie es für denkbar, dass irgendwann die Fälschungen das tatsächliche Werk von Nietzsche übersteigen werden?

Ich habe keine quantitativen Studien in der Richtung gemacht. Ich glaube esaber nicht, denn das Werk ist doch schon sehr stattlich. Und wenn Sie noch den Nachlass dazu nehmen, füllt das sehr viele Bände und wird es auch in Zukunft tun. So glaube ich nicht, dass wir uns fürchten müssen, dass am Ende mehr falscher Nietzsche da ist als echter.

Das Interview führte Thomas Bille für MDR KULTUR